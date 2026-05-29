Европейской армии не хватает солдат, но попробуйте об этом заикнуться: евродепутат

«Возникает большой вопрос, где мы возьмем солдат, потому что европейской армии уже не хватает 10-15% личного состава. Примером служат страны Балтии и Северные страны. Там введены обучение в школах и обязательная военная служба, но, например, в Бельгии и других странах это табуированная тема», — сказал политик.

Стакис рассуждал так: если какой-либо политик из этих стран публично заявит, что в европейской армии слишком мало солдат и что следует рассмотреть идею восстановления обязательной военной службы, то этот политик станет «политическим трупом». По мнению Стакиса, на решение этих проблем потребуется много времени.

Политик крайне обеспокоен заявлением США о сокращении численности одной бригады в Европе. По его словам, на создание одной бригады в мирное время потребуется более десяти лет и около миллиарда евро, даже если страны смогут использовать, например, базы, которые оставляют американцы. По мнению Стакиса, даже если часть американской техники удастся использовать, Европе все равно понадобятся люди в армии, и их нужно будет обучать.

Стакис отметил, что времени на укрепление безопасности осталось немного. В настоящее время Украина «выигрывает время» для европейских операций в этом регионе, проводя боевые действия на поле боя.