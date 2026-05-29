Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Европейской армии не хватает солдат, но попробуйте об этом заикнуться: евродепутат

© LETA 29 мая, 2026 11:55

Укрепляя европейскую безопасность, необходимо также увеличить численность личного состава европейских армий, заявил член Европейского парламента Мартиньш Стакис агентству LETA.

«Возникает большой вопрос, где мы возьмем солдат, потому что европейской армии уже не хватает 10-15% личного состава. Примером служат страны Балтии и Северные страны. Там введены обучение в школах и обязательная военная служба, но, например, в Бельгии и других странах это табуированная тема», — сказал политик.

Стакис рассуждал так: если какой-либо политик из этих стран публично заявит, что в европейской армии слишком мало солдат и что следует рассмотреть идею восстановления обязательной военной службы, то этот политик станет «политическим трупом». По мнению Стакиса, на решение этих проблем потребуется много времени.

Политик крайне обеспокоен заявлением США о сокращении численности одной бригады в Европе. По его словам, на создание одной бригады в мирное время потребуется более десяти лет и около миллиарда евро, даже если страны смогут использовать, например, базы, которые оставляют американцы. По мнению Стакиса, даже если часть американской техники удастся использовать, Европе все равно понадобятся люди в армии, и их нужно будет обучать.

Стакис отметил, что времени на укрепление безопасности осталось немного. В настоящее время Украина «выигрывает время» для европейских операций в этом регионе, проводя боевые действия на поле боя.

«Скоро Латгалия станет пустым плацдармом»: крик о помощи из приграничья
«Скоро Латгалия станет пустым плацдармом»: крик о помощи из приграничья

МОН предлагает отобрать бесплатные обеды у детей в пользу праздника песни и танца

Продано: чей теперь Рижский автовокзал?

Каждый день без важных решений делает проект дороже: от нового правительства ждут действий по Rail Baltica

Новое правительство должно принять решение о завершении железнодорожного проекта "Rail Baltica" не позднее 2035 года, заявил агентству ЛЕТА председатель совета совместного предприятия стран Балтии АО "RB Rail" Матисс Паэгле.

Глава ЕК о дроне в Румынии: Россия перешла очередную черту

В своей агрессивной войне в Украине Россия "перешла очередную черту". Об этом в пятницу, 29 мая, председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) написала в соцсети X.

Альпийский пейзаж с коровами выглядит как открытка. Но туристам лучше помнить одну вещь

В Австрии обычная прогулка по горной тропе закончилась трагедией, после которой туристам снова напоминают: корова на пастбище не всегда выглядит опасной, но это не домашняя декорация для красивых фото.

Сознательно выбирали тех, кто уже становился жертвой мошенников: накрыли очередной кол-центр. ВИДЕО

В украинском Харькове в ходе международной спецоперации была ликвидирована организованная преступная группа, занимавшаяся телефонным мошенничеством. По данным следствия, злоумышленники целенаправленно обманывали пожилых людей, которые уже ранее становились жертвами аферистов. На данный момент в Латвии выявлено не менее 50 пострадавших, однако правоохранители считают, что реальное число жертв может быть значительно больше, сообщает LSM.

В Риге столкнулись машина и мотоцикл: полиция ищет свидетелей

20 мая около 15:10 на улице Дзелзавас в Риге произошло столкновение автомобиля BMW 335D XDrive и мотоцикла CF MOTO, сообщает Госполиция на своей страничке в Фейсбуке.

Ликвидируют? Депутаты обеспокоены неясным будущим детского отделения Елгавской больницы

Ряд оппозиционных депутатов Елгавской думы выражает опасения по поводу возможного закрытия детского отделения Елгавской больницы в ходе оптимизации сети больниц, так как ни в Министерстве здравоохранения, ни в Елгавской думе и больнице ясного ответа о будущем отделения не дают.

