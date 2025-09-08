Европейские лидеры снова летят к Трампу: он обещает срочно позвонить Путину

«Ну, посмотрим. То есть, у нас идут очень интересные дискуссии, — ответил Трамп на вопрос, что он считает главным препятствием к миру. — Вы знаете, Европа, определенные европейские лидеры прилетают в нашу страну в понедельник или вторник, индивидуально, и я думаю, мы решим этот вопрос. Я думаю, мы решим этот вопрос. Должны решить».

В ответах на два вопроса Трамп четыре раза повторил, что вопрос будет решен (get it settled), пять раз повторил, что недоволен ситуацией и один раз снова заявил, что он уже остановил семь войн.

Президент США также сообщил, что «очень скоро, в ближайшие пару дней» поговорит с российским лидером Владимиром Путиным.