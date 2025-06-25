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Европейская комиссия планирует новый закон, который ограничит основные права людей

Редакция PRESS 25 июня, 2025 15:54

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Европейская комиссия разрабатывает новый законопроект, который нарушит основные права граждан ЕС, сообщает postimees.ee.

Еврокомиссия стремится к тому, чтобы страны начали массово хранить данные о гражданах, несмотря на то, что в Европе это официально запрещено как серьёзное нарушение основных прав человека. Согласно позиции Комиссии, операторы телефонной связи и сервисов обмена сообщениями должны длительное время сохранять данные всех пользователей на случай возможного уголовного расследования. При этом в пояснительных документах сама Комиссия признаёт, что новая инициатива противоречит основным правам граждан ЕС.

Согласно плану Комиссии, поставщики услуг будут обязаны в массовом порядке хранить информацию о людях. В интерпретации Еврокомиссии к таким данным относятся: информация о пользователе, отправителе и получателе сообщения, местоположение устройства, дата, время, продолжительность, а также любые другие данные, не содержащие сам текст или содержание сообщений.

До сих пор в Европейском союзе действовал принцип, согласно которому такие данные должны были немедленно удаляться после того, как в них отпадает необходимость, поскольку они касаются частной жизни граждан. Долгосрочное хранение таких данных считалось нарушением основного права — права на неприкосновенность частной жизни.

Однако теперь Еврокомиссия считает, что эти права в нынешних условиях больше не нуждаются в такой строгой защите. В настоящий момент проводится общественное обсуждение данной инициативы, а окончательный текст закона ожидается в первом квартале 2026 года.

Мнения по этой инициативе собирались до 18 июня. Было получено более пяти тысяч откликов, которые условно можно разделить на две категории: правоохранительные органы государств-членов положительно оценили проект закона, тогда как граждане указали, что это — ненужный шаг к тотальному контролю над обществом.

Например, один из участников опроса из Германии написал:
«После террористических атак всегда выясняется, что преступник уже был “под контролем полиции” или “известен полиции”, но собранные данные так и не смогли предотвратить преступление».

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