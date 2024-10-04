Европарламент поставил Нила Ушакова «следить» за Южным Кавказом

Сообщается, что Комитет играет важную роль в развитии межпарламентских отношений между ЕС и Арменией, Азербайджаном и Грузией.

Ушаков отметил, что конфликты в Восточной Европе повлияли на геополитическую ситуацию в регионе Южного Кавказа. Он также подчеркнул, что обстановка в самом регионе напрямую влияет на отношения с ЕС.

«В регионе происходят как внутренние события, так и региональные конфликты, которые изменили геополитическую обстановку, что напрямую влияет на отношения между Европейским союзом и тремя странами Южного Кавказа», - сказал он.

По словам нового председателя, Южный Кавказ имеет большое стратегическое и экономическое значение.

«По мере продвижения вперед мы будем уделять особое внимание укреплению диалога, содействию региональной стабильности и расширению сотрудничества в таких ключевых областях, как безопасность, верховенство закона и права человека. Я надеюсь на сотрудничество с каждым из вас во имя более процветающего и мирного будущего Кавказа», - сказал он.