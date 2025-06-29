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Европа охвачена жарой и лесными пожарами: в ряде стран +40°C

Euronews 29 июня, 2025 13:00

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Жара, охватившая Европу, привела к тому, что температура в некоторых странах превысила 40°C. Власти призывают к осторожности, поскольку засушливые условия, сильные ветры и жара - наилучшие условия для возникновения лесных пожаров.
В то время как летние температуры продолжают подниматься по всей Европе, различные регионы континента столкнулись с многочисленными лесными пожарами и экстремальными тепловыми волнами.

В Турции температура превысила 40 градусов Цельсия. Лесные пожары вспыхнули в Измире, Бурсе, Текирдаге, Сакарье и Адане, вызвав чрезвычайные ситуации.

На борьбу с огнем были брошены наземные и воздушные пожарные команды. В Адане это привело к трагедии — пожарный самолет разбился при попытке зачерпнуть воду с близлежащей плотины. В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы.

В Греции многие афиняне устремились на пляжи, так как на страну обрушилась первая в этом году сильная жара.

Жара будет усиливаться до пятницы и достигнет максимума в 40-41 градус по Цельсию в глубине страны и продлится до конца выходных.

Туристы и местные жители в Испании и Португалии также готовятся к жаре в эти выходные, так как температура там также будет стремительно расти. В Португалии возможны экстремальные температуры до 44 градусов по Цельсию.

Португальская метеорологическая служба выпустила предупреждение о жаркой погоде для всей континентальной части Португалии. Для большей части страны объявлено желтое предупреждение, а для некоторых внутренних регионов, подверженных особому риску высоких температур, - оранжевое.

Туристы в столицах страны - Мадриде и Лиссабоне - держались в тени и пили прохладительные напитки, чтобы хоть как-то справиться с жарой.

Власти призвали население сохранять бдительность и избегать действий, которые могут спровоцировать дополнительные пожары, предупредив, что сухие условия и сильные ветры могут продолжать разжигать пламя.

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