Европа обязана поддерживать российскую оппозицию: Калниете на дебатах в ЕП

Как сообщила LETA советник политика Элина Бивиня, в ЕП прошли дебаты, посвященные году со дня смерти лидера российской оппозиции Алексея Навального. Калниете подчеркнула, что после своей смерти Навальный оставил российской оппозиции послание о том, что «сдаваться нельзя».

По словам евродепутата, Навальный знал, что варварство будет нарастать, и он не ошибся. Политик отметила, что Кремль обеспечивает свою власть с размахом, достойным антиутопии Джорджа Оруэлла.

«Число политзаключенных растет, а адвокаты и соратники Навального по фонду уже заключены в колонии строгого режима. Пока что Путин, в отличие от Сталина, не использует власть судов для казни диссидентов. Он делает это более скрытно - отравляет, взрывает или выбрасывает оппонентов из окна», - говорит Калниете.

Оценивая политические репрессии против демократической оппозиции в России, депутат Европарламента отметила, что Путин использует их для обеспечения экспансионистской политики и гибридных операций против соседних стран. По мнению Калниете, Путин полон решимости продолжить агрессивную войну против Украины.

«Кремль активно вмешивается в выборы Грузии, Молдовы и европейских стран, регулярно происходят атаки на критически важную инфраструктуру Европы. В европейских государственных институтах действуют подкупленные агенты влияния Кремля», — отметил депутат.

Она подчеркнула, что Россия является и останется самой большой угрозой европейской безопасности. Более того, Европа должна наконец понять, что победа Украины — это вопрос безопасности и будущего Европы. Калниете также отметила, что европейской поддержки Украины недостаточно, ни с точки зрения санкций, ни с точки зрения оружия, чтобы можно было выиграть войну.