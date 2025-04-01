Еврокомиссия заявила о готовности ответить на тарифы Трампа

Глава ЕК подчеркнула, что все еще надеется на "решение путем переговоров" в отношении американских тарифов. "Наша цель - решение путем переговоров. Но, конечно, если потребуется, мы будем защищать наши интересы, наших людей и наши компании", - сказала фон дер Ляйен.

Президент США Дональд Трамп намерен объявить 2 апреля о введении новых тарифов против ряда стран, в том числе государств Евросоюза, что он назвал "Днем освобождения" для устранения якобы несправедливого торгового дисбаланса, напоминает агентство AFP. "В общих чертах, это будет означать 25%, и это будут автомобили и все такие вещи", - заявил Трамп, выступая перед журналистами в конце февраля. Он добавил также, что "Евросоюз был сформирован, чтобы испортить жизнь Соединенным Штатам", и что "они отлично справились с работой".