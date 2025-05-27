Еврокомиссия проверяет порносайты: чтобы оградить подростков от контента для взрослых

Еврокомиссия, на основании обязательных отчетов и запросов информации, установила, что компании не провели оценку рисков для подростков, и не приняли надлежащих и адекватных мер для обеспечения должного уровня конфиденциальности, безопасности и защиты несовершеннолетних, чтобы оградить их от контента для взрослых.

Защита юных пользователей в интернете является одним из ключевых приоритетов Закона о цифровых услугах. Еврокомиссия начала несколько расследований по вопросу о защите несовершеннолетних, в том числе в отношении Facebook и Instagram компании Meta.

Закон о цифровых услугах значительно усиливающий контроль за крупными соцсетями (Facebook, TikTok, X и Amazon) вступил в силу в 2023 году.

Порноплатформы Еврокомиссия подвела под действие закона после того, как они преодолели порог в 45 миллионов пользователей ежемесячно. В настоящее время ЕК определяет 25 платформ как VLOPs (очень крупные онлайн платформы).

В то же время исполнительная власть ЕС заявила, что Stripchat больше не будет считаться VLOP. Решение принято после предоставления данных о количестве пользователей, которое ниже порогового значения. Решение вступит в силу через четыре месяца.

В рамках проверки, начатой во вторник, Еврокомиссия работает совместно с государствами-членами ЕС через Европейский совет по цифровым услугам. Они координируют действия по защите несовершеннолетних в отношении порнографического контента на небольших платформах. Национальные власти отвечают за надзор за соцсетями, которые находятся ниже порогового значения - 45 миллионов пользователей ежемесячно.

Ранее в этом месяце Еврокомиссия начала публичные консультации по проекту руководства по защите несовершеннолетних в интернете, призванного помочь онлайн-платформам обеспечить высокий уровень конфиденциальности, безопасности и защиты детей в сети.