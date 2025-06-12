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Евродепутат Иварс Иябс призвал к решительным действиям против российской дезинформации на YouTube (2)

Редакция PRESS 12 июня, 2025 16:22

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LETA

Депутат Европейского парламента (ЕП) Иварс Иябс («Развитие/За!») направил вице-президенту Европейской комиссии (ЕК), верховному представителю по иностранным делам и политике безопасности Кайе Каллас письмо, подписанное 35 депутатами, в котором призвал к срочным и решительным действиям по борьбе с распространением финансируемой Россией дезинформации на YouTube, сообщил агентству LETA советница Иябса.

В письме выражается обеспокоенность тем, что, несмотря на усилия Евросоюза ограничить работу российских пропагандистских каналов, дезинформация продолжает распространяться через якобы нейтральные аккаунты в соцсетях, особенно на YouTube.

«В тот момент, когда Украина продолжает бороться за свою свободу, информационное пространство Европы не должно становиться инструментом российского влияния. Мы обязаны защитить европейское общество от манипуляций, подрывающих доверие к демократии», — заявил Иябс.

Евродепутаты призывают Еврокомиссию разработать законодательную инициативу, обязывающую платформы, такие как YouTube, активно выявлять и удалять пророссийский пропагандистский контент, даже если он загружен третьими лицами. Также предлагается создать чёрный список дезинформационных источников в сотрудничестве с национальными регуляторами и киберслужбами.

Парламентарии подчеркивают необходимость большей прозрачности алгоритмов платформ, чтобы случайно не усиливать прокремлёвскую повестку, а также призывают к расширению медиаграмотности по всему ЕС как меры против информационных манипуляций.

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