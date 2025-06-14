Эвакуироваться сообща? Латвия, Литва и Эстония готовятся создать общую платформу для координации

Министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис подчеркнул: «Объединив наши силы, мы сделаем безопасность жителей региона намного надёжнее. Планируем расширить сотрудничество и с соседями — Польшей и странами Скандинавии».

Это решение — ответ на новые вызовы в Европе, включая войну в Украине и растущие риски. Быстрый обмен информацией поможет не только оперативно действовать в кризис, но и заранее готовиться к возможным угрозам.

О совместном сотрудничестве министры внутренних дел Латвии, Литвы и Эстонии договорились в совместно подписанном меморандуме в Люксембурге. Этот документ основан на рекомендациях ЕС и опыте специалистов из трёх стран и закрепляет намерение развивать единую систему координации и обмена информацией для эффективной подготовки и реагирования на кризисные ситуации.