Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 24. Июня Завтра: Janis
Доступность

«Эвакуация по воздуху из Израиля невозможна»: заявление МИД о помощи гражданам Латвии

© LETA 16 июня, 2025 19:07

Новости Латвии 0 комментариев

С момента эскалации ситуации на Ближнем Востоке в Консульском регистре Министерства иностранных дел (МИД) были получены сведения о 47 гражданах Латвии, находящихся в Израиле, и трёх — в Иране, сообщили агентству LETA представители МИД.

В воскресенье МИД сообщил, что в Консульском регистре зафиксированы данные о 40 латвийцах в Израиле и трёх — в Иране. До обострения конфликта в этих странах было зарегистрировано лишь четверо граждан Латвии. МИД призывает всех регистрироваться в Консульском регистре.

МИД отмечает, что министерство находится в постоянном контакте с государствами-членами Европейского союза, делегацией ЕС и МИД Израиля по вопросам наиболее безопасных путей эвакуации и организации совместной эвакуации граждан ЕС.

В министерстве подчеркивают, что эвакуация по воздуху из Израиля в данный момент невозможна из-за закрытого воздушного пространства в самой стране и за её пределами. Приостановлены региональные авиарейсы в соседних странах, включая Ирак, Иран, Ливан и Сирию.

МИД находится в контакте с авиакомпанией airBaltic по вопросу возможного возобновления полётов, как только будет открыто воздушное пространство, а также с литовскими коллегами, оказавшимися в аналогичной ситуации.

В настоящий момент из Израиля можно выехать морским путём на Кипр на пароме из портов Хайфа, Ашдод и Ашкелон, по суше — в Египет через пограничный пункт Таба и в Иорданию. Однако, как отмечает министерство, следует учитывать, что передвижение по территории Израиля сейчас опасно, поскольку иранские атаки могут быть внезапными и массовыми. Поэтому важно находиться рядом с бомбоубежищами и строго следовать указаниям властей. МИД подчеркивает, что возможности для выезда из Израиля постоянно меняются, и призывает граждан быть на связи с Консульским департаментом.

У МИД есть информация, что трое граждан Латвии уже выехали в Египет через пограничный пункт Таба, а один — на Кипр. Министерство поддерживает связь с известными ему гражданами.

В Израиле введено чрезвычайное положение, и до дальнейших указаний закрыты все официальные учреждения, включая посольство Латвии. В то же время дипломаты продолжают работать.

Согласно официальным данным, в Израиле проживают 6062 гражданина Латвии, в Иране — трое.

Как уже сообщало агентство LETA, в пятницу, 13 июня, Израиль начал военную операцию, нанеся удары по ядерным объектам Ирана и другим военным целям. В ответ Иран осуществил ракетные удары по Израилю. Большинство ракет было перехвачено системой ПВО, однако те, что не были перехвачены, а также обломки сбитых ракет нанесли ущерб зданиям.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 1 реакций
Комментарии (0) 1 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 23:50 24.06.2025
Трамп снова хочет Нобелевку — на этот раз за мир между Ираном и Израилем
Bitnews.lv 2 часа назад
В среду опять дожди, местами сильные
Sfera.lv 3 часа назад
Джефф Безос и Лорен Санчес: «свадьба века» в Венеции
Sfera.lv 3 часа назад
Bloomberg: год войны между РФ и НАТО обойдётся миру в 1,5 трлн долларов
Bitnews.lv 6 часов назад
Зеленский: Россия готовится к операциям на территории стран НАТО
Bitnews.lv 7 часов назад
«Министерство образования находится в отчаянии»
Sfera.lv 8 часов назад
От поддержки до недоверия: как меняется отношение к Путину и Зеленскому в мире
Sfera.lv 9 часов назад
Пасмурный и ветреный Янов день: грозы, ливни и похолодание
Bitnews.lv 12 часов назад

«Думал, меня везут на расстрел»: латвиец вернулся из белорусской тюрьмы

Важно 18:39

Важно 0 комментариев

За три года он похудел на 26 килограммов и полностью поседел — так выглядит латвийский гражданин Дмитрий Михайлов, политзаключенный, вернувшийся в Ригу из белорусской тюрьмы. Его преступление заключалось в критике существующего режима в закрытой дискуссионной группе в Интернете. Его арестовали через полтора года после сделанных им комментариев. Его долго судили и приговорили к четырем годам лишения свободы. В субботу его освободили вместе с 13 другими политзаключенными, самым известным из которых является муж лидера оппозиции Светланы Тихановской Сергей. Двое критиков режима вернулись в Латвию, рассказывает lsm.lv.

За три года он похудел на 26 килограммов и полностью поседел — так выглядит латвийский гражданин Дмитрий Михайлов, политзаключенный, вернувшийся в Ригу из белорусской тюрьмы. Его преступление заключалось в критике существующего режима в закрытой дискуссионной группе в Интернете. Его арестовали через полтора года после сделанных им комментариев. Его долго судили и приговорили к четырем годам лишения свободы. В субботу его освободили вместе с 13 другими политзаключенными, самым известным из которых является муж лидера оппозиции Светланы Тихановской Сергей. Двое критиков режима вернулись в Латвию, рассказывает lsm.lv.

Читать
Загрузка

Трамп номинирован на Нобелевскую премию мира

Важно 18:26

Важно 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social письмо члена Палаты представителей от Республиканской партии Бадди Картера в адрес Норвежского Нобелевского комитета, который ежегодно выбирает лауреатов Нобелевской премии мира, сообщает телеграм-канал ASTRA.

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social письмо члена Палаты представителей от Республиканской партии Бадди Картера в адрес Норвежского Нобелевского комитета, который ежегодно выбирает лауреатов Нобелевской премии мира, сообщает телеграм-канал ASTRA.

Читать

Ригу украсят… мусорниками: какими будут новые урны?

Новости Латвии 18:00

Новости Латвии 0 комментариев

Все ли обратили внимание, что в центре Риги появились новые уличные мусорники? А между тем происходит масштабная замена емкостей для сбора отходов, и расходы на это мероприятие тоже немалые – 106 978,52 евро... Читатели спрашивают: так ли важно менять урны, если в Риге полно других проблем?

Все ли обратили внимание, что в центре Риги появились новые уличные мусорники? А между тем происходит масштабная замена емкостей для сбора отходов, и расходы на это мероприятие тоже немалые – 106 978,52 евро... Читатели спрашивают: так ли важно менять урны, если в Риге полно других проблем?

Читать

Полиция продолжает усиленные проверки на дорогах

Новости Латвии 17:47

Новости Латвии 0 комментариев

Сегодня Государственная полиция продолжит усиленные проверки на дорогах.

Сегодня Государственная полиция продолжит усиленные проверки на дорогах.

Читать

Трамп о 5-й статье НАТО: существуют разные интерпретации коллективной обороны

Важно 17:23

Важно 0 комментариев

Существует несколько толкований пункта о коллективной обороне НАТО, заявил во вторник президент США Дональд Трамп по пути на саммит альянса в Гааге.

Существует несколько толкований пункта о коллективной обороне НАТО, заявил во вторник президент США Дональд Трамп по пути на саммит альянса в Гааге.

Читать

MIRAGE JAZZ ORCHESTRA отметит юбилей гала-концертом в Дзинтари

История и культура 17:14

История и культура 0 комментариев

Один из лучших джазовых коллективов Балтии, восхитительно живой и энергичный биг-бэнд MIRAGE JAZZ ORCHESTRA, выйдет на сцену вместе со своими гостями-музыкантами 6 июля в «Дзинтари».

Один из лучших джазовых коллективов Балтии, восхитительно живой и энергичный биг-бэнд MIRAGE JAZZ ORCHESTRA, выйдет на сцену вместе со своими гостями-музыкантами 6 июля в «Дзинтари».

Читать

Пусть будут обе разновидности латышского: омбудсмен вступился за латгальский язык

Важно 16:58

Важно 0 комментариев

Призыв журналиста Латвийского телевидения (ЛТВ) Гунтиса Боярса не говорить на латгальском языке в предвыборных дискуссиях не нарушает кодекс этики Латвийских общественных СМИ (ЛОС), однако возможность разрешить дискуссии на латгальском языке следует рассмотреть до выборов в Сейм следующего года, считает омбудсмен Латвийских общественных электронных СМИ Эдмундс Апсалонс.

Призыв журналиста Латвийского телевидения (ЛТВ) Гунтиса Боярса не говорить на латгальском языке в предвыборных дискуссиях не нарушает кодекс этики Латвийских общественных СМИ (ЛОС), однако возможность разрешить дискуссии на латгальском языке следует рассмотреть до выборов в Сейм следующего года, считает омбудсмен Латвийских общественных электронных СМИ Эдмундс Апсалонс.

Читать