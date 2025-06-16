«Эвакуация по воздуху из Израиля невозможна»: заявление МИД о помощи гражданам Латвии

В воскресенье МИД сообщил, что в Консульском регистре зафиксированы данные о 40 латвийцах в Израиле и трёх — в Иране. До обострения конфликта в этих странах было зарегистрировано лишь четверо граждан Латвии. МИД призывает всех регистрироваться в Консульском регистре.

МИД отмечает, что министерство находится в постоянном контакте с государствами-членами Европейского союза, делегацией ЕС и МИД Израиля по вопросам наиболее безопасных путей эвакуации и организации совместной эвакуации граждан ЕС.

В министерстве подчеркивают, что эвакуация по воздуху из Израиля в данный момент невозможна из-за закрытого воздушного пространства в самой стране и за её пределами. Приостановлены региональные авиарейсы в соседних странах, включая Ирак, Иран, Ливан и Сирию.

МИД находится в контакте с авиакомпанией airBaltic по вопросу возможного возобновления полётов, как только будет открыто воздушное пространство, а также с литовскими коллегами, оказавшимися в аналогичной ситуации.

В настоящий момент из Израиля можно выехать морским путём на Кипр на пароме из портов Хайфа, Ашдод и Ашкелон, по суше — в Египет через пограничный пункт Таба и в Иорданию. Однако, как отмечает министерство, следует учитывать, что передвижение по территории Израиля сейчас опасно, поскольку иранские атаки могут быть внезапными и массовыми. Поэтому важно находиться рядом с бомбоубежищами и строго следовать указаниям властей. МИД подчеркивает, что возможности для выезда из Израиля постоянно меняются, и призывает граждан быть на связи с Консульским департаментом.

У МИД есть информация, что трое граждан Латвии уже выехали в Египет через пограничный пункт Таба, а один — на Кипр. Министерство поддерживает связь с известными ему гражданами.

В Израиле введено чрезвычайное положение, и до дальнейших указаний закрыты все официальные учреждения, включая посольство Латвии. В то же время дипломаты продолжают работать.

Согласно официальным данным, в Израиле проживают 6062 гражданина Латвии, в Иране — трое.

Как уже сообщало агентство LETA, в пятницу, 13 июня, Израиль начал военную операцию, нанеся удары по ядерным объектам Ирана и другим военным целям. В ответ Иран осуществил ракетные удары по Израилю. Большинство ракет было перехвачено системой ПВО, однако те, что не были перехвачены, а также обломки сбитых ракет нанесли ущерб зданиям.