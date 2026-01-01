Eurostar встал прямо под Ла-Маншем: хаос настиг пассажиров самой популярной сети ЕС!

Во вторник практически все поезда, следующие через тоннель под Ла-Маншем, были отменены. Причиной стали проблемы с контактной сетью внутри тоннеля: по данным операторов, в одном из участков были зафиксированы свисающие провода, из-за чего движение пришлось остановить из соображений безопасности.

Сбой привёл к остановке поездов прямо в тоннеле. Часть пассажиров провела ночь в поездах, застрявших под проливом. Сообщалось также о перебоях в работе туалетов и других бортовых систем. Ранее из-за той же аварии остановился Le Shuttle — грузовой поезд, перевозящий автомобили между Великобританией и континентом.

В компании Getlink, обслуживающей Тоннель под Ла-Маншем, сообщили, что заблокированных под проливом поездов нет, а движение должно возобновляться постепенно после 15:00 вторника. При этом пассажиров предупредили, что задержки и отмены могут сохраняться и после восстановления трафика.

Сбой произошёл в разгар зимних праздников — одного из самых напряжённых периодов для сети Eurostar, связывающей европейские столицы и туристические направления. В 2024 году компания перевезла 19,5 млн пассажиров, и любые нарушения в этот период мгновенно приводят к масштабным последствиям для путешественников.