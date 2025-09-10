Этот вопрос остро встал в 2014-ом: Браже об устойчивости общества

Она отметила, что понятие устойчивости в контексте НАТО связано с совместными действиями, хотя альянс считает, что это также ответственность каждой страны по отдельности.

Внимание НАТО к теме устойчивости приковано с 2014 года, когда Россия незаконно аннексировала Крым и вторглась в Восточную Украину, заявила министр. "С начала полномасштабного вторжения 2022 года уже было понятно, что это была лишь подготовка", - добавила она.

По словам Браже, если страны Балтии и Польша еще в 2014 году подчеркивали, насколько важны готовность и оперативное реагирование, то НАТО о чем-то таком в последний раз задумывалась во времена холодной войны.

После 2014 года НАТО определяет устойчивость как способность общества подготовиться, сопротивляться, реагировать и восстанавливаться после серьезных потрясений - стихийных бедствий, сбоев в работе критической инфраструктуры, гибридных или вооруженных атак, пояснила министр. НАТО в таких случаях концентрируется на непрерывности работы правительства, поставках энергии, способности управлять неконтролируемым передвижением людей, обеспечении продовольствием и водой, устойчивости систем гражданской коммуникации и транспорта, а также создании потенциала на случай массовых жертв и кризиса здравоохранения.

Браже подчеркнула, что в Латвии преобразована система готовности путем ее интеграции в оборонные планы, проведения учений на разных уровнях, делегирования самоуправлениям конкретной ответственности за готовность на их территории, через вовлечение общества, частного сектора, СМИ и др.