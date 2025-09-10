Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Этот вопрос остро встал в 2014-ом: Браже об устойчивости общества

Редакция PRESS 10 сентября, 2025 15:17

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Вопрос об устойчивости общества особенно остро встал перед НАТО после вторжения России в Украину в 2014 году, заявила сегодня на саммите Северных стран по устойчивости министр иностранных дел Байба Браже.

Она отметила, что понятие устойчивости в контексте НАТО связано с совместными действиями, хотя альянс считает, что это также ответственность каждой страны по отдельности.

Внимание НАТО к теме устойчивости приковано с 2014 года, когда Россия незаконно аннексировала Крым и вторглась в Восточную Украину, заявила министр. "С начала полномасштабного вторжения 2022 года уже было понятно, что это была лишь подготовка", - добавила она.

По словам Браже, если страны Балтии и Польша еще в 2014 году подчеркивали, насколько важны готовность и оперативное реагирование, то НАТО о чем-то таком в последний раз задумывалась во времена холодной войны.

После 2014 года НАТО определяет устойчивость как способность общества подготовиться, сопротивляться, реагировать и восстанавливаться после серьезных потрясений - стихийных бедствий, сбоев в работе критической инфраструктуры, гибридных или вооруженных атак, пояснила министр. НАТО в таких случаях концентрируется на непрерывности работы правительства, поставках энергии, способности управлять неконтролируемым передвижением людей, обеспечении продовольствием и водой, устойчивости систем гражданской коммуникации и транспорта, а также создании потенциала на случай массовых жертв и кризиса здравоохранения.

Браже подчеркнула, что в Латвии преобразована система готовности путем ее интеграции в оборонные планы, проведения учений на разных уровнях, делегирования самоуправлениям конкретной ответственности за готовность на их территории, через вовлечение общества, частного сектора, СМИ и др.

Комментарии (0)
Комментарии (0)
Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Важно 21:40

Важно 0 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Мир 21:38

Мир 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Важно 21:38

Важно 0 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 0 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

Бизнес 21:01

Бизнес 0 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

