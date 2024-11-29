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Этот геополитический выбор не связан с европейским будущим: Браже прокомментировала решение Грузии

Редакция PRESS 29 ноября, 2024 12:52

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Решение правительства Грузии на четыре года выйти из переговоров о вступлении в Европейский союз (ЕС) является геополитическим выбором и не связано с будущим в Европе, заявила в "Twitter" министр иностранных дел Латвии Байба Браже (СП).

Она подчеркивает, что более 80% грузин видят будущее своей страны в ЕС. Однако, чтобы этого добиться, слов недостаточно, необходимы действия и реформы.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кабахидзе заявил, что Грузия откажется от переговоров о вступлении в ЕС к концу 2028 года. "Мы решили не ставить на повестку дня вопрос об открытии переговоров с ЕС до конца 2028 года", - цитирует Кабахидзе телеканал "Рустави-2".

Премьер-министр добавил, что Грузия отказывается от каких-либо грантов из бюджета ЕС. Он отметил, что конец 2028 года - это срок, к которому Тбилиси будет достаточно подготовлен экономически, чтобы начать переговоры о вступлении в ЕС с целью присоединения к нему в 2030 году.

Кабахидзе также подчеркнул, что отношения Грузии с ЕС являются двусторонними и могут быть только двусторонними.

"Мы - гордая и уважающая себя нация с многовековой историей, и поэтому для нас категорически неприемлемо воспринимать интеграцию в ЕС как услугу, оказанную нам Евросоюзом", - заявил премьер-министр.

Тем временем Европейский парламент в четверг 444 голосами за, 72 против при 82 воздержавшихся принял резолюцию, осуждающую парламентские выборы в Грузии 26 октября как несвободные и несправедливые.

Как сообщалось, по официальным результатам парламентские выборы в Грузии выиграла "Грузинская мечта", однако оппозиционные партии и президент Саломе Зурабишвили не признают результаты выборов, считая их фальсифицированными.

Парламентские выборы во многом рассматривались как показатель желания грузин вступить в ЕС.

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