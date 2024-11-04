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Этого слишком мало: собирают подписи за инициативу о выделении больших средств на покупку учебных пособий

Редакция PRESS 4 ноября, 2024 14:09

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

На портале общественных инициатив "Manabalss.lv" начат сбор подписей за поправки к государственному бюджету, предусматривающие значительное увеличение финансирования на приобретение учебных средств.

Представителем инициативы является Кристине Лиепа. Она призывает создать "четкую систему", чтобы обеспечить доступность учебных средств для всех школ и предотвратить ситуации, когда учителя вынуждены просить родителей покупать учебные средства.

В бюджете на 2024 год государство выделило на учебные средства 9,4 млн евро, в том числе 2,8 млн евро предназначались на цифровые учебные средства и платформы. В бюджете на 2025 год Министерство образования и науки запросило ту же сумму плюс еще 50 000 евро на переход к преподаванию на государственном языке. Соответственно, в следующем году на закупку учебных средств выделяется 35 евро на каждого ученика.

Автор инициативы заявила, что 35 евро на ученика хватит на покупку учебных средств только по одному предмету. "Это слишком мало и негативно отражается и на качестве образования учеников, так и на работе учителей", - сказала Лиепа.

По ее словам, многие учителя вынуждены просить родителей покупать рабочие тетради или использовать незаконные методы, такие как ксерокопирование книг, чтобы обеспечить учебными материалами всех учеников. Она назвала работу с ксерокопированными страницами неудобной и непрактичной, поскольку страницы мнутся или теряются, и дети не могут повторить пройденный материал.

По оценкам Латвийской конфедерации работодателей, чтобы обеспечить школы всеми учебными средствами, государству необходимо изыскать дополнительно 14 миллионов евро в год. Средства на обеспечение учебными средствами приходится выделять и самоуправлениям, а возможности у них разные.

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