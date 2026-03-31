Это уже похоже на культ личности? Во Флориде аэропорт назвали именем Трампа

Редакция PRESS 31 марта, 2026 10:34

Мир 0 комментариев

Международный аэропорт города Палм-Бич в штате Флорида будет носить имя президента США Дональда Трампа. Соответствующий указ 30 марта подписал губернатор штата, республиканец Рон ДеСантис. Присвоение аэропорту имени Трампа ранее одобрили нижняя и верхняя палаты парламента штата.

Решение о переименовании вступит в силу с 1 июля, после одобрения Федеральной авиационной администрацией (Federal Aviation Administration), пишет CNN.

В FAA, сообщает CBS News, заявили, что присвоение названий аэропортам относится к компетенции властей штата, но авиационная администрация должна провести определенные административные процедуры, например, внести новое название в карты и базы данных.

The Trump Organization после того, как законодатели одобрили переименование аэропорта в Палм-Бич, подала заявку на регистрацию соответствующего торгового знака для товаров и услуг, связанных с авиаперелетами.

В компании семьи Трамп подчеркнули, что действующий президент США и его семья «не получат никаких авторских вознаграждений, лицензионных сборов или финансовой компенсации от предлагаемого переименования аэропорта».

Ранее в марте стало известно, что к 250-летию Америки, отмечаемому в 2026 году, подпись Дональда Трампа появится на 100-долларовых купюрах. Это станет первым случаем в истории, когда на американских долларах разместят подпись президента (и министра финансов). Сейчас на долларах стоит подпись главы казначейства.

Изображение Трампа планируется разместить и на ряде других материалов, выпускаемых к 250-летию Америки, в том числе на памятной золотой монете.

Комментарии (0)
Какие яйца полезнее: белые, коричневые, «деревенские»?

Новости Латвии 16:21

Новости Латвии 0 комментариев

В латвийских торговых сетях с выбором яиц проблем нет. Разнообразие упаковок, производителей, цен... И все чаще на упаковках пишут, что яйца снесли куры, не содержащиеся в клетках. Что это означает? От чего зависит размер яйца? И всегда ли деревенские больше?

Загрузка

Концептуально одобрено: гражданам третьих стран разрешат водить только с латвийскими правами?

Новости Латвии 16:10

Новости Латвии 0 комментариев

Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник концептуально поддержала для рассмотрения в первом чтении предложенные фракцией Союза зеленых и крестьян (СЗК) поправки к закону о дорожном движении, которые предусматривают обязанность граждан третьих стран, находящихся в Латвии более полугода и участвующих в дорожном движении, получить латвийское водительское удостоверение.

Случилось чудо: цены на топливо поползли вниз

Важно 16:06

Важно 0 комментариев

Во вторник, за день до временного снижения акцизного налога, в крупнейших сетях АЗС Латвии немного снизились средние цены на дизельное топливо, свидетельствуют данные агентства LETA.

«Ад на земле»: как в Буче фиксировали преступления армии РФ

Важно 16:04

Важно 0 комментариев

Во время оккупации Бучи многие ее жители рисковали жизнью, документируя военные преступления армии РФ. Эти материалы впоследствии помогли установить причастных к убийствам и насилию мирных жителей.

Без этого не сможете купить билет: Rīgas satiksme напоминает

Новости Латвии 15:58

Новости Латвии 0 комментариев

Rīgas satiksme распространила важное сообщение для пассажиров о необходимости обновить мобильное приложение. С 31 марта в сервисе внедрено новое платёжное решение для повышения безопасности расчётов, и без обновления приложения покупка билетов будет невозможна.

Кто это? Людей с двойным гражданством Латвии и РФ стало в 4 раза больше

Важно 15:55

Важно 0 комментариев

С 2014 года число лиц с двойным гражданством Латвии и России увеличилось в четыре раза, сообщил во вторник на заседании подкомиссии по внутренней безопасности комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции представитель Министерства внутренних дел (МВД).

Сайт положили сами? VUGD ответил Силине

Важно 15:44

Важно 0 комментариев

Премьер-министр Эвика Силина (Новое единство) заявила, что потребует от Государственной службы пожарной охраны и спасения (VUGD) разъяснений относительно технических возможностей интернет-сайта «112.lv». Также министр внутренних дел Рихардс Козловскис (Новое единство) поручил ответственным службам внутренних дел оперативно решить технические нюансы.

