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«Это целая формула»! Несмотря на безденежье, премии членам правлениям больниц — 5-12 тысяч

la.lv 5 марта, 2025 12:11

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Можно регулярно услышать, что на здравоохранение в Латвии не хватает денег. Еврокомиссия в докладе о Латвии за 2024 год также отметила, что здравоохранение страдает от недостаточного государственного финансирования. Однако оказалось, что на выплату крупных премий членам правлений капитальных обществ Министерства здравоохранения денег в стране достаточно.

За результаты работы в 2024 году премии еще не выплачены, но суммы от пяти до без малого 12 тысяч евро получили в конце минувшего года председатели и члены правлений за проделанную в 2023 году работу. Крупные премии из бюджета лечебного учреждения выплачены руководству находящихся в ведении Минздрава психоневрологических больниц, а также правлению Рижской Восточной клинической университетской больницы (РВКУБ) и Детской клинической университетской больницы (ДКУБ).

Правление клинической университетской больницы имени Паулса Страдиньша было уволено в октябре минувшего года за неспособность справиться со строительством нового корпуса больницы, поэтому оно не премировано. Хотя председатель правления РВКУБ Нормундс Станевич не работал с начала 2023 года, а вступил в должность 8 мая, он также получил премию в размере более 10 тысяч.

В тех медицинских учреждениях, где есть советы, - а в упомянутых университетских больницах такие созданы, - именно советы принимают решение о присуждении премии, а приказ подписывает держатель долей капитала Министерства здравоохранения, а именно, госсекретарь Агнесе Валюлиене. Там же, где совета не существует, решение о присуждении премий принимает Минздрав.

Руководитель отдела надзора за обществами капитала и инвестициями Минздрава Иева Кушке рассказала "Latvijas Avīze", как возникли эти премиальные тысячи: "Закон об управлении долями капитала и обществами капитала публичного лица предоставляет возможность один раз в год выплачивать премию обществам капитала после утверждения годового отчета и оценки результатов. Министерство разработало специальный порядок в соответствии с законом и установленными Госканцелярией руководящими принципами, где четко показан механизм расчета премий. На основании упомянутого в руководящих принципах у министерства разработана внутренняя процедура оценки результатов конкретных обществ капитала в предыдущем отчетном году. Оценивается и выполнение принятой стратегии, и достигнутые цели, и результаты деятельности конкретных членов правления. Это целая формула. Денежные суммы, выплачиваемые в виде премий, кажутся крупными, но мы не пользуемся возможностью рассчитать максимальную сумму, поскольку закон разрешает нам присуждать премию в размере зарплат двух членов правления. Премия выплачивается только в том случае, если результаты капитального общества хорошие или очень хорошие. Также принимается во внимание финансовая ситуация общества капитала - позволяет ли она вообще выплату премии".

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