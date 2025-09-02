Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Это только начало: политики наконец заметили цены в магазинах

2 сентября, 2025

С конца июня большинство торговых сетей и магазинов Латвии внедрили у себя так называемые корзины низких цен. Действительно ли эти цены оказались низкими и как эта инициатива повлияла на общий рост цен на продукты питания — об этом в студии программы «Домская площадь» рассказал министр экономики Латвии Виктор Валайнис.

«Если в магазинах вам скажут, что цены у них снизились, — это не так. В целом рост цен на продукты питания продолжается. Однако в сегменте корзин низких цен они действительно замерли или даже в отдельных случаях стали снижаться», — сказал министр.

Валайнис подчеркивает, что введение корзины низких цен — это лишь одно из двух главных направлений той стратегии, которую разработало Министерство экономики. Второе направление — это введение инструмента по сравнению цен.

«Не надо забывать, что на данный момент мы только начинаем работу. После подписания меморандума прошло всего два месяца. До декабря все магазины должны дать нам информацию о своих ценах, чтобы мы могли сделать инструмент для сравнения цен и тем самым увеличить конкуренцию между торговыми сетями», — добавил он.

Нынешние проблемы Валайнис объясняет тем, что долгое время политики не обращали внимания на рост цен. «За последние 5 лет цены на продукты питания выросли больше, чем в два раза. Самое большое повышение произошло за последние два года. Но политики не уделяли этому должного внимания, они просто предпочитали проходить мимо этой проблемы».

Валайнис считает, что для снижения цен нужно усилить давление на магазины. В этом процессе он надеется на помощь тех институций, которые следят за конкуренцией и соблюдением прав потребителей. Но главное, что могло бы повлиять на рост цен, — это снижение ПВН на продукты питания. Это предложение стоит на повестке дня партии Союз «зеленых» и крестьян, которую представляет Валайнис.

Кроме того, министр сообщил, что его партия разрабатывает предложения о том, как помочь маленьким сельским магазинам, которые находятся на грани закрытия. «Все законы, в том числе об ограничении торговли спиртными напитками, у нас пишутся для больших торговых сетей. А маленькие магазинчики не могут выполнить эти требования. У них совсем другие возможности, и задачи перед ними тоже должны стоять другие», — сказал министр.

Также для улучшения экономики необходимо существенное сокращение бюрократии. «Те 170 миллионов, которые были сэкономлены, — это капля в море. Чтобы был существенный рывок, нам надо намного больше сокращать бюрократический аппарат».

Обновлено: 23:45 12.09.2025
Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

