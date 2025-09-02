Это только начало: политики наконец заметили цены в магазинах

«Если в магазинах вам скажут, что цены у них снизились, — это не так. В целом рост цен на продукты питания продолжается. Однако в сегменте корзин низких цен они действительно замерли или даже в отдельных случаях стали снижаться», — сказал министр.

Валайнис подчеркивает, что введение корзины низких цен — это лишь одно из двух главных направлений той стратегии, которую разработало Министерство экономики. Второе направление — это введение инструмента по сравнению цен.

«Не надо забывать, что на данный момент мы только начинаем работу. После подписания меморандума прошло всего два месяца. До декабря все магазины должны дать нам информацию о своих ценах, чтобы мы могли сделать инструмент для сравнения цен и тем самым увеличить конкуренцию между торговыми сетями», — добавил он.

Нынешние проблемы Валайнис объясняет тем, что долгое время политики не обращали внимания на рост цен. «За последние 5 лет цены на продукты питания выросли больше, чем в два раза. Самое большое повышение произошло за последние два года. Но политики не уделяли этому должного внимания, они просто предпочитали проходить мимо этой проблемы».

Валайнис считает, что для снижения цен нужно усилить давление на магазины. В этом процессе он надеется на помощь тех институций, которые следят за конкуренцией и соблюдением прав потребителей. Но главное, что могло бы повлиять на рост цен, — это снижение ПВН на продукты питания. Это предложение стоит на повестке дня партии Союз «зеленых» и крестьян, которую представляет Валайнис.

Кроме того, министр сообщил, что его партия разрабатывает предложения о том, как помочь маленьким сельским магазинам, которые находятся на грани закрытия. «Все законы, в том числе об ограничении торговли спиртными напитками, у нас пишутся для больших торговых сетей. А маленькие магазинчики не могут выполнить эти требования. У них совсем другие возможности, и задачи перед ними тоже должны стоять другие», — сказал министр.

Также для улучшения экономики необходимо существенное сокращение бюрократии. «Те 170 миллионов, которые были сэкономлены, — это капля в море. Чтобы был существенный рывок, нам надо намного больше сокращать бюрократический аппарат».