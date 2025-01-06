«Это шокирующее решение и большая ошибка»: хирург Янис Заржецкис — об одном из планов правительства

"По поводу этой страховки OCTA - это довольно шокирующее решение. Мы ездим на мотоцикле, который стоит всю зиму в ангаре, но на него нужно покупать полис OCTA. Мне кажется, что политики, принявшие это решение, стабильно обеспечили себе путь на кладбище. Требовать от населения платить за услугу, которую оно не получает, причем сделать это обязательным платежом, мне кажется, было большой ошибкой", - высказался в эфире TV24 в программе Preses klubs пластический хирург Янис Заржецкис.

Он также заметил, что, конечно, человеку свойственно ошибаться. Депутаты тоже могут ошибаться, они всего лишь люди, которые могли исправить допущенную ошибку, но не сделали этого.

"Посмотрим, что теперь будет, люди ведь помнят. Я считаю, что это нечестно. Конечно, можно было оправдывать это тем, что это европейское регулирование и так надо было делать. Но не думаю, что народ ценит тех политиков, которые являются чемпионами мира по выполнению европейского регулирования. Скорее, наоборот", - считает он.