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«Это происходит не впервые» — в Саркандаугаве неадекватный житель устроил пожар и сам пострадал

tv3.lv 30 ноября, 2024 13:24

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Жильцам одного из домов в микрорайоне Саркандаугава пришлось полчаса померзнуть в ожидании момента, когда они смогут вернуться к себе домой. В одной из квартир образовалось сильное задымление, а живущего в ней мужчину, который вместе с собутыльниками имеет обыкновение "баловаться" одеколоном, употребляя его вовнутрь, пришлось доставить в больницу, сообщает программа Degpunktā.

У окружающих сложилось критическое мнение о соседе, который частенько употребляет горячительные напитки "для сугреву". Планировалось, что его отправят в пансионат, но за день до этого события любитель одеколона умудрился устроить у себя дома пожар.

"Он был неадекватным, там еще какой-то друг был. Они там, наверное, вместе. Это там происходит не впервые. (DP: "Горело не впервые?") Да, тогда мы пожарным не звонили, сами взломали дверь. Тогда картошка пригорела, потом еще что-то было", - рассказывает другой жилец дома Игорь.

На сей раз сильное задымление, которое распространилось со второго этажа аж до пятого, было вызвано тлеющей одеждой и мебелью. Все это сейчас выброшено и валяется во дворе дома.

"Огня не было, там тлела куртка, одеяло тлело. Небось с сигареты пепел упал, начало тлеть, появился дым. Огня не было видно. Они, правда, тянули сюда шланги, но воды в них не было, они не тушили, просто выбросили в окно", - продолжает Игорь.

Впрочем, другой сосед рассказал, что пожар возник из-за горящего обломка дров, выпавшего из печи. Занявшееся пламя люди, бывшие в квартире, не смогли потушить своими силами. Вовремя заметить беду помог детектор дыма в подъезде, так что соседи еще до того, как ощутили запах, услышали резкий звук сигнала, предупреждающего о задымлении.

"Сработал детектор дыма, и дым распространился по всему подъезду. Всех жильцов эвакуировали на улицу. Мог ведь взорваться газ, и так далее. Пожарные отключили газовую плиту, вынесли на лестницу", - вспоминает Игорь.

Всего пришлось эвакуировать 14 человек, а обоих мужчин, бывших в квартире, доставили в больницу.

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