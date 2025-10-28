Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Это пригодится: какие навыки будут востребованы в ближайшие 5 лет?

Редакция PRESS 28 октября, 2025 17:35

Бизнес 0 комментариев

Рынок труда в Латвии переживает заметные перемены - не только из-за глобальных технологических тенденций, но и под влиянием местных реалий. По оценкам работодателей, к 2030 году почти 40% наиболее важных навыков на рынке труда изменятся. Что же актуально на сегодняшний день и какие умения и качества позволят оставаться востребованным на дистанции как минимум в ближайшие 5 лет.

"Сначала - хорошая новость, - комментирует HR-эксперт и руководитель компании Nextra Эвия Шалте, - Несмотря на всеобщий страх перед искусственным интеллектом, который якобы оставит нас всех без работы, Мировой экономический форум прогнозирует, что в течение пяти лет появится 170 миллионов рабочих мест. С учетом сокращений, которые влечет за собой внедрение ИИ, это +22% к уже имеющимся 1,2 миллиардам официальных рабочих мест, включённых в исследование. В итоге это составит чистый прирост занятости на 7%, или около 78 миллионов рабочих мест". 

Навыки, которые нужны, чтобы оставаться востребованным на рынке труда, выглядят следующим образом:

1. Аналитическое и критическое мышление - основа основ. Первое место уверенно занимает аналитическое мышление, которое объединяет способность анализировать, сравнивать, мыслить критически и видеть взаимосвязи. Работодатели всё чаще ищут людей, которые не просто выполняют задачи, как роботы, а задают вопросы "почему?" и "как решить?"

"Мы наблюдаем, что аналитическое мышление стало не просто желательной, а базовой компетенцией. В эпоху автоматизации и искусственного интеллекта именно человек, который умеет думать стратегически, осозновать, что правильно и какое решение является качественным, а какое - нет, становится главным активом компании", - отмечает .

2. Гибкость и устойчивость - умение меняться вместе с миром. Стремительные перемены - от технологий до бизнес-моделей - требуют адаптивности и психологической устойчивости. Люди, способные меняться, быстро обучаться и сохранять работоспособность в условиях неопределённости, становятся ключевыми фигурами для любой организации. Такие специалисты не теряются при изменении целей, быстро находят решения и способны поддерживать бизнес на плаву в периоды турбулентности.

3. Лидерство и социальное влияние. Современное лидерство - это не только управление, но и вдохновение других. Работодатели ищут сотрудников с "искоркой в глазах" - способных объединять людей, формировать командный дух и вдохновлять на достижение целей и личностный рост.

"Сегодня лидер - это не должность, а поведение. Компании ценят инициативу и способность вести команду к достижению целей, даже если человек не формальный руководитель", - поясняет Эвия.

4. Цифровая грамотность - как новое "умение читать". Цифровые навыки - это уже не про кодирование. Не нужно быть программистом. Важнее умение использовать технологии как инструмент в своей профессиональной сфере, чтобы ускорить и упростить процессы. Например, сегодня большинство использует искусственный интеллект как более удобную версию поисковика, но на самом деле есть ИИ, способные генерировать высокачественные картинки, создавать презентации лишь на основе ваших конспектов, транскрибировать интервью и встречи, анализировать научные базы данных и многое другое. Тот, кто умеет пользоваться этими инструментами, будет "на коне".

5. Креативность и инновационность. Когда технологии берут на себя рутинные задачи, ценность человека заключается в способности создавать новое - идеи, подходы, решения, а также проверять качество решений, предложенных ИИ, ведь он все еще ошибается и не всегда "выдает" достоверный результат.

Креативное мышление становится неотъемлемой частью любой профессии: от инженера до бухгалтера. Работодатели отмечают, что именно способность мыслить нестандартно и искать оригинальные решения позволит в будущем сохранить свое рабочее место и продвинуться вперед в карьерной лестнице.

В ближайшие 5 лет почти 40% ключевых навыков на рынке труда изменятся, и успех будут определять не профессии, а способность человека быстро осваивать новое, сочетая технологическую грамотность с человеческими качествами - креативностью, гибкостью и умением учиться всю жизнь. Работодатели всё чаще делают ставку не на узкую специализацию, а на широкий набор компетенций и разнообразный опыт - и это фундаментальный сдвиг.

"В Латвии ситуация такая же, однако я это воспринимаю как наш шанс преодолеть демографический барьер и успешно конкурировать с другими странами не дешевизной или объемами производства, а мозгами. Инновационное мышление, владение цифровой культурой и адаптивность становятся базовыми требованиями для каждого сотрудника будущего", - подытоживает эксперт.

Применить акцизный налог к продуктам с избыточным содержанием сахара — с таким предложением выступили организация “Vecāku organizācija mammām un tētiem” (“Родительская организация для мам и пап”) и Институт общественного здоровья Рижского университета им. Страдыня. В сюжете 360 TV Ziņas рассказывается, чем мотивирована эта инициатива и какие продукты в обозримом будущем могут подорожать.

«Сегодня утром, когда сотрудники детского сада “Strautiņš” пришли на работу, их ожидал сильный испуг и волнение — в одной из групп прорвало трубу с горячей водой. Сразу были вызваны электрики, чтобы отключить подачу электричества в затопленных помещениях и оценить уровень безопасности», — говорится в сообщении, опубликованном утром на странице дошкольного учреждения “Strautiņš” в Огрe в Facebook.

Российские дроны и самолеты, нарушающие воздушное пространство НАТО, нужно сбивать сразу «без дискуссии и без всех этих танцев», — сказал в интервью LSM+ немецкий эксперт по вопросам безопасности Нико Ланге. По его мнению, именно из-за того, что страны НАТО отреагировали «неправильно с первого момента» на провокации РФ, Путин получил сигнал для дальнейших подобных действий, поэтому таких инцидентов будет больше. 

Министерство здравоохранения рассмотрело возможность установления одинаковых цен на рецептурные лекарства во всех аптеках, однако пришло к выводу, что введение такой модели в Латвии не является необходимым, так как это не принесло бы значительной пользы для защиты здоровья населения и могло бы снизить конкуренцию. Об этом говорится в докладе министерства, который сегодня был рассмотрен в правительстве.

"Дешево и эффективно", - депутат Рижской думы Рингольд Балодис прокомментировал заявление экс-президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги, которая резко высказалась о тех слугах народа, которые поддерживают инициативу денонсировать Стамбульскую конвенцию. По ее мнению, это признак того, что они "попали под влияние путинской пропаганды".

«Никому другому, а мне когда-то хватило мужества с пальмовой ветвью в руке пойти в “логово латвийских русских” с надеждой, что песня и слово помогут сделать их лояльными к стране, в которой они живут», — с таким заявлением выступил в социальной сети Facebook известный латышский певец и композитор Айнарс Миелавс.

Совет министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС утвердил новые квоты на вылов рыбы в Балтийском море на 2026 год. Решение предусматривает увеличение квот на вылов салаки и кильки, сообщили в Министерстве земледелия Латвии.

