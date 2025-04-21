- Политолог Филипп Раевский в программе nra.lv sarunas высказался: "Мы все сейчас дружно смотрим замедленное кино о приближающемся крушении поезда". Под этим он подразумевал наше государство, движущееся к катастрофе. Ситуацию он назвал "бездействием, заимствованием и агонией". Как вы видите происходящее в нашей стране?

- Мне бы не хотелось смотреть на ситуацию столь фатально. Но внутреннее ощущение минимум год такое... аналогичное описанному Раевским. У власти сейчас самое непопулярное правительство за последние 30 лет, в деятельности которого наблюдаются огромные проблемы - как в руководстве страной, так и в расставлении приоритетов.

Как в такое достаточно непростое время управляется, например, Минобороны? Его деятельность заслуживает критической оценки, она крайне слаба. Будь сейчас 2003 или 2005 год, такое слабое правительство еще можно было бы стерпеть. Но в данный момент ситуация уже дозрела настолько, что нужны быстрые изменения. Да, мой взгляд на происходящее - не розовый, основание для тревоги в самом деле есть.

- Только что имел место скандал по поводу офицерских сабель. Конечно, армейские традиции святы, но в это время, может быть, нужно оценить приоритеты, что приобрести прежде всего - парадные сабли или, например, дроны?

- О саблях - это такой незначительный вопрос. Но действия министра обороны выглядели странно: сначала он защищал "позицию сабель", а потом отступил, заявив, что отменяет закупку. Человек пытается выглядеть популярным, а на самом деле не знает, что делать.

Позаботился ли министр обороны о том, чтобы качественно проводился прием в Службу гособороны? Как насчет боеспособности бойцов? Развивается ли оборонная промышленность быстро и предсказуемо? Думают ли о том, чтобы военная тактика приспосабливалась к новым требованиям, современным военным действиям, отличающимся от тех, что практиковались, скажем, десять лет назад? Это куда более существенные вопросы, чем то, покупают офицерам сабли или нет.

Пока не похоже, чтобы в сфере обороны работал заботливый хозяин, следящий за всем и понимающий конкретную отрасль.

- Ну как - у нас же есть коалиция дронов, инициатор которой, как рассказывают, именно Латвия.

- Да, о коалиции дронов было громко заявлено. Нашим вооруженным силам не хватает дронов, но параллельно Латвия в этой коалиции заявляется как ведущая страна. Естественно, это не есть хороший тон - в такое время критиковать оборонное ведомство, но я хочу сказать, что министр должен уйти. Он не справляется.

(...)

- Еще один важный вопрос, ответ на который хотелось бы услышать от Нацобъединения. Как долго мы будем позволять русскому языку господствовать в пространстве общественных СМИ? Неужели непонятно, что язык - это оружие?

- Похоже на борьбу с ветряными мельницами... Концепцией национальной безопасности было предусмотрено, что к СМИ только на латышском языке надо перейти с 2026 года. Этот процесс нужно очень тщательно отслеживать, чтобы он был полноценным.

- А вот председатель Совета по электронным общественным СМИ Янис Сикснис считает, что общественным СМИ не стоило бы полностью отказываться от русского языка.

- Нам стоило бы отказаться от г-на Сиксниса. Есть люди, соответствующие занимаемой должности, а есть те, кто даже не понимает, в интересах какого государства они действуют.

- Так предложите снять таких людей с должности! Это в ведении депутатов Сейма. А что делать с "черной Ригой"? Столица полна смуглокожих мигрантов, по улицам неприятно передвигаться. Известно, что есть помещения, которые эти мигранты приспособили под нужды мечетей. Только что какие-то два "беженца" в Царникаве, отмечая окончание Рамадана, поймали лебедя, засунули в мешок и увезли в неизвестном направлении. Какой будет следующая "забава"? Бороться с этими "иностранцами" - тоже задача депутатов Сейма.

- Это последствия того, что правительство не прислушалось к призыву Нацобъединения не открывать шлюзы с этими "беженцами". Несколько инициатив Нацобъединения провалили. И сейчас в правительстве нет ни одной силы, которая реально выступала бы за прекращение нелегальной миграции.

Хорошо, что МВД больше занялось этой проблемой: чаще проводятся рейды и проверки по месту жительства мигрантов. Многие из этих людей свободно нарушают правила, причем циничным образом. Например, садятся за руль без прав.

В ближайшее время будут поданы поправки в Кабмин и Сейм, которые ограничат занятость и наложат ограничения на вузы, куда пытаются привлечь "студентов". Несколько вузов на этих "студентах" бизнес построили.

- Кто будет продвигать эти поправки?

- Либо МВД, либо комиссия Сейма. За всем этим стоят интересы бизнеса: например, для вузов это весьма выгодный способ заработать миллионы. Чувствуется, что началось противодействие со стороны некоторых вузов.

Ясно, что миграцию надо закрывать. Если латышский народ численно сокращается и при этом импортируются представители других народов, это можно считать заменой латышского народа. Это никакое не пополнение.

- Ну как - премьер Силиня назвала этих скитальцев по свету улучшателями демографии.

- Можно посчитать, сколько лет спустя латыши станут меньшинством в своей стране благодаря этим "улучшателям".

- А вам не кажется, что политики слишком вялы, чтобы изменить ситуацию? Об этом надо каждый день кричать!

- Не кричать, а делать. В пределах возможного - я говорю о себе и некоторых коллегах - время от времени предлагаются различные инициативы, изменения законов. Добиться широкой поддержки этих инициатив довольно трудно. Что-то удается, что-то нет. В основном вопрос миграции интересует только политиков из Нацобъединения, которые в миграции видят проблему. Взгляд коалиционных партий больше направлен на деньги, которые приносят мигранты каким-то предприятиям, а не на миграционные проблемы как таковые.

Только министр земледелия Армандс Краузе что-то пытается решать вместе с ПВС, проверяет "болтистов" и "волтистов". Но это не общее направление правительства.

- Хочется, чтобы единственная национальная сила - Нацобъединение - была активнее в этом направлении.

Время от времени у нас бывают законодательные инициативы. Возможны более обширные поправки к законам, даже неважно, кто будет их автором, просто хочется изменить ситуацию к лучшему. Хотя бы пусть "Новое единство" эту работу выполнит.

- Вот я бы очень удивилась, если бы эта партия что-то такое сделала.

- Я тоже не особо в это верю. А вдруг получится? Если проблему миграции пустить на самотек, однажды мы в Латвии ощутим деятельность иностранных преступных банд - посмотрите, что уже произошло в Западной Европе! На другом уровне мы ощутим и угрозу терроризма. Часть этих мигрантов - из стран с высоким риском терроризма, и если их число превысит разумный предел, силы безопасности больше не смогут контролировать процессы, и начнутся огромные проблемы, так как нет возможностей контроля.

- Вы лично хорошо себя чувствуете в такой (не)безопасной ситуации?

- Никто не может хорошо себя чувствовать, если рядом идет полномасштабная война. Однако, возможно, мое мнение отличается от многих других: у нас безопасность больше, чем в 2014-м, в 1993-м. Мы в НАТО, у нас намного подготовленнее военные силы, на нашей территории нет российских войск, как было еще в 1993-м.

Однако это не означает, что мы можем расслабиться. Нам надо укреплять и свою и - всем вместе - общую обороноспособность НАТО. Во внутренней безопасности нам тоже еще надо решить много вопросов. У нас много личностей, продолжающих жить в Латвии, стиснув зубы, но умом они в России. Однако положительно, что благодаря предложенным и защищенным нами поправкам к законам число российских граждан в Латвии сократилось на 10 тысяч. У части людей отпали розовые очки по отношению к России. Что-то идет в лучшую сторону, но объем проблемы сохраняется.