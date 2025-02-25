«Это ответственность каждого»: в Центр госязыка назначен новый директор

Должность директора ЦГЯ вакантна с 30 сентября 2024 года, центром до сих пор руководил исполняющий обязанности директора.

Изучив рекомендацию комиссии после оценки претендентов на должность директора ЦГЯ, министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере решила назначить на эту должность Мухку.

Мухка имеет десятилетний опыт руководящей работы: с 2013 года по 2023 год она занимала должность председателя правления в госкомпании Министерства благосостояния "Šampētera nams". Кроме того, на протяжении 16 лет Мухка является практикующим специалистом и лектором по юридическому латышскому языку, читает лекции представителям различных юридических профессий и должностным лицам, дает заключения и консультации по использованию латышского языка и профессиональной терминологии в юридических текстах.

В Латвийском университете Мухка получила профессиональную степень магистра педагогики, степень магистра гуманитарных наук по филологии и степень бакалавра социальных наук по правоведению.

Ее обширные знания и опыт будут способствовать укреплению роли государственного языка и эффективному выполнению функций ЦГЯ, уверены в Минюсте.

На заседании правительства Мукха отметила, что ее главным приоритетом в этой должности будет охрана и развитие латышского языка как единственного государственного в стране.

Она заявила, что государственный язык - это ответственность каждого, особенно в нынешних геополитических условиях. "Моя страна - мой язык, и мой язык - моя ответственность", - сказала Мухка.

Эгнере на заседании правительства отметила, что директор ЦГЯ должен будет реализовать такое руководство учреждением, чтобы учреждение функционировало как единое целое и обществу была бы понятна его работа.