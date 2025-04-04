Это охраняемый вид: тиктокера в Латвии оштрафовали за ролик с тюлененком

В поле зрения Управления по защите среды попал видеоролик известного в Латвии тиктокера, который на камеру сгонял в воду детеныша тюленя. Малыш шипел на него, но мужчина не останавливался и гнал тюлененка в воду.
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Представитель Управления по защите среды Элина Эзериня рассказала программе TV3 Ziņas, что серый тюлень - охраняемый вид, и согласно закону об охраняемых видах и биотопах, намеренное беспокойство представителей охраняемых видов - наказуемо. За подобное видео может быть назначен штраф до 700 евро.
Детеныши тюленей часто выбираются на пляж, поскольку им нужно место для отдыха, когда в море уже не остается льдин. Сообщать о них надзорным инстанциям нужно толь ко в том случае, если животное ранено. А если нет - следует оставить тюленёнка в покое, не трогать его руками и не беспокоить. Отдых для его выживания - очень важен. Загоняя животное в воду - вы лишаете его возможности отдыха и подвергаете его жизнь опасности, а не спасаете, объясняют специалисты.
"Тюлень - не рыба. Ему не нужно быть всё время в воде. Поэтому, прошу, если вы увидите тюленя на берегу, не гоните его в воду. Ему нужен этот отдых, нужно погреться на солнце", - объясняет Эзериня.
В этом году служба получила 150 звонков о тюленях. Но это значительно меньше, чем обычно. Как правило в сезон таких звонков поступает больше 1000. Люди стремятся сообщить службе о каждом встреченном на пляже тюлене.
@tv3_zinas
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