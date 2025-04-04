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Это охраняемый вид: тиктокера в Латвии оштрафовали за ролик с тюлененком

Редакция PRESS 4 апреля, 2025 07:50

Новости Латвии 0 комментариев

TV3

Несмотря на то, что все СМИ год от года весной пишут, что трогать бельков тюленя, которые отдыхают на латвийских пляжах - нельзя, находятся индивиды, которые не просто это делают, но еще и превращают в шоу для своей аудитории в соцсетях.

В поле зрения Управления по защите среды попал видеоролик известного в Латвии тиктокера, который на камеру сгонял в воду детеныша тюленя. Малыш шипел на него, но мужчина не останавливался и гнал тюлененка в воду.

У блогера 70 000 подписчиков.

Представитель Управления по защите среды Элина Эзериня рассказала программе TV3 Ziņas, что серый тюлень - охраняемый вид, и согласно закону об охраняемых видах и биотопах, намеренное беспокойство представителей охраняемых видов - наказуемо. За подобное видео может быть назначен штраф до 700 евро.

Детеныши тюленей часто выбираются на пляж, поскольку им нужно место для отдыха, когда в море уже не остается льдин. Сообщать о них надзорным инстанциям нужно толь ко в том случае, если животное ранено. А если нет - следует оставить тюленёнка в покое, не трогать его руками и не беспокоить. Отдых для его выживания - очень важен. Загоняя животное в воду - вы лишаете его возможности отдыха и подвергаете его жизнь опасности, а не спасаете, объясняют специалисты.

"Тюлень - не рыба. Ему не нужно быть всё время в воде. Поэтому, прошу, если вы увидите тюленя на берегу, не гоните его в воду. Ему нужен этот отдых, нужно погреться на солнце", - объясняет Эзериня.

В этом году служба получила 150 звонков о тюленях. Но это значительно меньше, чем обычно. Как правило в сезон таких звонков поступает больше 1000. Люди стремятся сообщить службе о каждом встреченном на пляже тюлене.

@tv3_zinas

Pavasara sākumā jūras piekrastē nereti var redzēt roņu mazuļus. Kaut arī pūkainie dzīvnieki rada vēlmi tiem tuvoties un pieskarties, tas roņos var radīt lieku stresu. Tāpat šajā laikā īpaši jāuzmana savi četrkājainie draugi, kuri ronēnus var saplosīt. ‍ Uzzini vairāk portālā tv3.lv

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