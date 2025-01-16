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«Это нужно для общения с клиентами»: исследование омбудсмена показало необходимость русского языка в трудоустройстве

Редакция PRESS 16 января, 2025 16:23

Бизнес 0 комментариев

LETA

Знание иностранных языков требуется примерно в половине всех объявлений о приеме на работу в Латвии, причем наиболее распространенными языками являются английский и русский, говорится в исследовании омбудсмена.

Как сообщили LETA в бюро омбудсмена, если знание английского языка требуется в основном для общения с иностранными клиентами, то необходимость владения русским языком оправдана в основном для общения с клиентами в Латвии, говорящими на других языках.

Результаты опроса развеивают миф о том, что незнание русского языка является причиной того, что соискатель не может найти работу и поэтому рассматривает возможность уехать из страны - 91 % опрошенных работников не стали бы рассматривать такой шаг, отметили в бюро.

Такие тенденции были отмечены в исследованиях омбудсмена «Опрос латвийских работодателей о необходимости владения иностранными языками в рабочей среде» и «Отношение к требованиям по иностранным языкам на работе». В ходе этих опросов людям задавали вопросы об использовании языков на рабочем месте, в том числе немецкого, французского, скандинавских и других языков, а в исследовании «Отношение к требованиям по знанию английского и русского языков в объявлениях» подробно анализировались существующие требования. Оба исследования были проведены компанией SKDS.

Ответы работодателей показывают, что 37% компаний за последние три года публиковали объявления о работе, и в половине из них требовалось знание иностранного языка. Английский язык является наиболее часто запрашиваемым языком как в объявлениях о вакансиях - 88% случаев - так и в реальной рабочей обстановке - 93% случаев - когда требуется знание иностранного языка.

Знание русского языка в своих объявлениях о работе упомянули 35% работодателей. Соискатели также чаще всего указывают в объявлениях о работе английский язык - 88% случаев, а русский - 68% случаев.

66% работодателей, публикующих объявления о работе, говорят, что обычно оценивают необходимость владения иностранным языком для работы, а 33% - нет. В 24% случаев, как показал опрос, сотрудники считают требование о знании иностранного языка необоснованным.

Однако работодатели по-разному обосновывают необходимость владения двумя самыми популярными иностранными языками - английским и русским. В случае с английским языком основной причиной является общение с иностранными клиентами или партнерами (75%), в то время как требование русского языка работодатели чаще всего (62%) обосновывают необходимостью общаться с клиентами в Латвии, говорящими на других языках. Только после этого происходит общение с деловыми партнерами и обслуживание иностранных клиентов, говорится в исследовании.

90% опрошенных работодателей считают, что все сотрудники владеют государственным языком. Причины приема на работу без знания госязыка, по данным опроса, обычно связаны с привлечением иностранных специалистов или с работой, где знание госязыка не является обязательным.

Они также отмечают, что санкции за неиспользование различных языков на рабочем месте применяются крайне редко - только 1% опрошенных работодателей наказывают сотрудника за неиспользование иностранного языка при общении с клиентами, и до 3% работодателей наказывают сотрудника, если он не говорит с клиентами на госязыке.

Тем не менее, некоторые сотрудники говорят, что были вынуждены использовать русский язык и поэтому столкнулись с плохим отношением, неприятной или даже враждебной атмосферой на работе, снижением премий (бонусов) или годовой оценки.

В целом 79% опрошенных сотрудников за последние три года не сталкивались с какими-либо проблемами, связанными с требованиями к иностранному языку, некоторые - 16% - сталкивались редко и только 2% столкнулись с серьезными трудностями в этом отношении, говорится в заключении исследования.

Опрос также показывает, что абсолютное большинство - 91% - не рассматривали возможность уехать из Латвии, так как не могут найти работу в Латвии из-за недостаточного знания русского языка. 6% респондентов - чаще в возрасте 18-34 лет и те, кто в настоящее время не работает, - рассматривали такой вариант.

«Важно отметить, что работодатель не имеет права требовать от работника знания иностранного языка, за исключением некоторых обоснованных случаев. Это означает, что основным доминирующим языком в трудовых отношениях в Латвии должен быть государственный язык», - говорит руководитель отдела наблюдения за возможной дискриминацией Бюро омбудсмена Анита Илве, отмечая, что если в трудовых отношениях в Латвии невозможно использовать государственный язык и необоснованно требуется другой язык, то это является дискриминацией работников, говорящих на государственном языке.

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