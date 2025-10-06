Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Это не наша война»: премьер Словакии Фицо об Украине

© Deutsche Welle 6 октября, 2025 10:07

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в очередной раз раскритиковал политику Евросоюза в вопросе войны России против Украины. "Война - это не решение. Если бы ЕС тратил на мир столько же энергии, сколько на войну в Украине, война могла бы закончиться давно", - заявил он в воскресенье, 5 октября, в эфире словацкого телевидения.

Политик выступил в телепрограмме, посвященной 81-й годовщине Карпатско-Дуклинской операции Красной армии, которая привела к освобождению территории нынешней Словакии от войск вермахта.

По словам Фицо, цель внешней политики возглавляемого им правительства - не победа над Россией, а скорейшее завершение войны в Украине, "чтобы славяне перестали убивать друг друга". "Война могла бы закончиться через три месяца после ее начала", - заявил политик, добавив, что "кто-то захотел использовать этот конфликт для борьбы против России".

Фицо обещает не дать "втянуть Словакию в военную авантюру"

Фицо предупредил, что никогда не позволит "втянуть Словакию в какую-либо военную авантюру" и никогда не станет "премьер-министром военного времени". Война в Украине - "это не наша война", сказал словацкий премьер.

"На саммитах ЕС говорят о том, как победить Россию. Не знаю, отдают ли эти люди себе отчет в том, что означает война. Может быть, кому-то стоит прийти и рассказать общественности больше о том, каким неимоверным страданием это было", - добавил он, подразумевая события Второй мировой войны. По словам Фицо, им нельзя дать повториться.

В начале сентября Фицо заявил, что Братислава хочет оказать содействие в обеспечении безопасности Украины, но не готова отправлять военных для участия в миротворческой миссии.

"Словацкая Республика не будет размещать солдат в Украине. Однако мы можем помочь в реализации гарантий безопасности, например, в логистическом плане. Я говорю о логистике - такой, как использование транспортных маршрутов", - сказал он тогда.

Закупки Словакией нефти и газа из России

По данным Еврокомиссии, Словакия и Венгрия остаются единственными членами ЕС, которые не отказались от поставок российских энергоресурсов. Так, около 70% своего газа эти страны до сих пор получают из России. За это правительства стран неоднократно подвергались критике, в том числе со стороны президента Украины Владимира Зеленского.

5 сентября Фицо встретился с украинским лидером в Ужгороде, через несколько дней после того, как провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Пекине. По сообщениям СМИ, темами обсуждения между председателем правительства Словакии и главой украинского государства были война в Украине, поставки газа из РФ и членство Украины в Евросоюзе.

После этой встречи Зеленский рассказал, что Фицо "заверил нас (Украину. - Ред.), что Словакия будет работать с нами и другими нашими партнерами над установлением мира". Со своей стороны Фицо отметил, что "это был жесткий обмен мнениями, но в то же время была протянута рука для улучшения взаимных отношений".

