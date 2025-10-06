А посередине — дожди… Погода на этой неделе

Понедельник и вторник будут самыми сухими днями этой недели, только в некоторых местах будет небольшой дождь. Однако с середины недели к Латвии снова приблизится новый циклон, в результате чего по территории пройдут новые зоны осадков, а ветер снова станет порывистым.

В понедельник небо будет затянуто облаками, но местами будет проясняться. Ночью в основном в западных и центральных районах ожидается дождь, местами в Курземе возможны ливни и грозы. Утром дождь прекратится, и день пройдет без значительных осадков. Будет дуть слабый до умеренного южный, юго-западный ветер, который ночью на побережье будет достигать 15-17 метров в секунду, а днем будет дуть с юга, юго-востока. Ночью температура опустится до +6…+10 градусов, а днем воздух прогреется только до +11…+14 градусов.

Во вторник и среду сохранится облачная погода, временами будет проясняться. Во вторник ожидается небольшой дождь.

В свою очередь, начиная с утра среды, территорию страны с запада пересечет обширная зона осадков — в западных и центральных районах будет дождь, а в восточных районах дождь ожидается в четверг.

В пятницу страну с запада снова пересечет новая зона осадков, которая принесет дождь на всю территорию страны, а также усилится ветер.

Во вторник и среду ночью воздух охладится до +3…+8 градусов, а на побережье и местами в Курземе будет немного теплее - до +8…+12 градусов. В четверг и пятницу ночью под облачным покровом будет не холоднее +7…+12 градусов. Днем воздух прогреется до +12…+15 градусов.

В выходные дни также часто будут наблюдаться дождевые облака, которые принесут более сильные осадки на побережье. Ветер будет дуть с запада, северо-запада, а на побережье усилится до 15-16 метров в секунду. Воздух станет прохладнее, ночью температура опустится до +4...+9 градусов, а днем только в некоторых местах столбик термометра поднимется выше +10 градусов.