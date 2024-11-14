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Это не мы, это он сам: в Бауске инвалида поселили в аварийный дом?

Редакция PRESS 14 ноября, 2024 15:02

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TV3

В Бауске инвалиду выдали муниципальное жилье, в котором было бы непросто жить даже совершенно здоровому человеку, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

У Агриса инвалидность третьей группы, но сейчас он живет в доме, где проживают всего два человека - он и еще одна дама. Остальная часть здания необитаема. В помещениях нет электричества, воды и отопления. В этих трущобах оставаться невозможно. А живет там мужчина с весны.

Чтобы согреться и зарядить телефон, Агрис отправляется в город, чаще всего пешком, но иногда и на велосипеде, который ему подарила соседка. Подрабатывает мужчина на сезонных работах.

Сотрудница социальной службы из соседнего поселка якобы пыталась встретится с Агрисом по месту жительства, но дверь ей никто не открыл. 

TV3

Дом принадлежит администрации общества Рундале. Представитель самоуправления Айгарс Сиетиньш в телефонном разговоре сообщил, что попросил выехать из аварийного дома всех, кроме Агриса, поскольку тот не заключил договор с муниципалитетом о смене квартиры или выделении жилплощади.

TV3

"В доме Мазберстелес, 1 есть две квартиры, обе в очень плохом состоянии. Мы никого туда не принимали, никакого решения не принималось, никакого договора не заключалось, ничего не передавалось. Так что он сам туда переехал. Эти две квартиры, в связи с тем, что ремонт нам нерентабелен, вообще готовятся к продаже", - объясняет представитель самоуправления.

TV3

На данный момент мужчине предстоит написать заявление, ведь у муниципалитета есть даже два места, которые можно было бы обозначить как новый дом Агриса.

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