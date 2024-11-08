Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 8. Ноября Завтра: Agra, Aleksandra

Это наш неизжитый комплекс неполноценности: политолог о борьбе с русским языком

© Lsm.lv 8 ноября, 2024 12:26

Важно 0 комментариев

Хотя сегодня у русского языка в Латвии нет никакого конкретного юридического статуса (он считается просто одним из иностранных), в реальности им ежедневно пользуется в Латвии огромное количество людей. Нужно ли закрывать на это глаза? Агумент латышей «мы еще боремся за выживание» (и потому особо охраняем свой язык) сегодня, спустя почти 35 лет независимости, уже несостоятелен, считает политолог Юрис Розенвалдс. Об этом пишет LSM+.

"В 1980-е это был реальный аргумент! Простите, 52% латышей в структуре населения, при том что во всех крупных городах их было меньшинство... это был вопрос выживания. Но приводить этот аргумент через столько лет, когда на протяжении всех этих лет латыши несомненно доминировали в политической жизни (насчет культурной — это другой вопрос)...

Я согласен с заявленным в одной дискуссии мнением «язык — не оккупант»! Это ведь можно распространить и на немецкий, на английский.

Я бы еще хотел добавить: очень важно, что в связи с языком проявляется неизжитый комплекс неполноценности. При всем своем полном билингвизме я прекрасно помню 1980-е годы в Риге, когда я не мог какие-то свои потребности реализовать на латышском, а вот на русском — без проблем! Отсюда растут многие комплексы".   

Теперешняя жесткость этнолингвистической политики уходит корнями именно в ту ситуацию, говорит Розенвалдс. На это накладывается «дурная привычка» все главные социально-политические проблемы в Латвии решать на основе административных методов: «Тащить, не пущать, запретить, обязать. Это мы умеем! Многое происходящее с русским языком «подпирается» тем, что это — вопрос интеграции, что нам нужно, чтобы все жители Латвии были способны общаться на латышском языке...

Один из главных примеров — единая школа. Но разве все дети действительно учатся вместе? Мы видим, что если этот процесс и происходит, то совершенно черепашьими темпами».

Политолог пояснил: судя по статьям законов, русский язык в Латвии сегодня вообще никакого статуса не имеет. В этом смысле он равен «хоть английскому, хоть суахили», но это — ситуация, которая совершенно не соответствует реальности.

Поэтому сегодня, с одной стороны, статья 114-я Сатверсме гласит: «Лица, принадлежащие к нацменьшинствам, имеют право сохранять и развивать свою этническую и культурную самобытность», с другой — единственным госязыком в стране является латышский, и в каких условиях развивать свою идентичность меньшинствам, еще большой вопрос, пояснил Розенвалдс.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 18 реакций
Комментарии (0) 18 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

На кухню! Лиана Ланга указала место русского языка в Латвии

Важно 16:06

Важно 0 комментариев

"Я могу рассказать Ольге Князевой из LR4 и ее слушателям, какова «судьба» русского государственного языка в Латвии - его судьба быть языком кухни. - отреагировала Ланга на тему очередного выпуска программы "Открытый разговор" - "Судьба русского языка в Латвии".

"Я могу рассказать Ольге Князевой из LR4 и ее слушателям, какова «судьба» русского государственного языка в Латвии - его судьба быть языком кухни. - отреагировала Ланга на тему очередного выпуска программы "Открытый разговор" - "Судьба русского языка в Латвии".

Читать
Загрузка

Как научить людей не верить всему, что они читают: дискуссия в театре Чехова

Выбор редакции 16:05

Выбор редакции 0 комментариев

Рижский русский театре имени Михаила Чехова поставил на своей сцене нетленную классику - мольеровского «Тартюфа». Это история о человеке, который может без всякой магии подчинить себе разум другого человека. И попавший под его влияние начинает вытворять такое, чего и сам представить раньше не мог.

Рижский русский театре имени Михаила Чехова поставил на своей сцене нетленную классику - мольеровского «Тартюфа». Это история о человеке, который может без всякой магии подчинить себе разум другого человека. И попавший под его влияние начинает вытворять такое, чего и сам представить раньше не мог.

Читать

На выборах в Рижскую думу выиграет Шлесерс и это будет выражением народного гнева: Лиепниекс

Важно 16:03

Важно 0 комментариев

Политолог Юргис Лиепниекс прогнозирует, что на выборах в Рижскую думу победит партия Шлесерса. И это произойдет потому, что в обществе накопилось слишком много гнева, объяснил он в программе «Kārtības rullis» телеканала TV24.

Политолог Юргис Лиепниекс прогнозирует, что на выборах в Рижскую думу победит партия Шлесерса. И это произойдет потому, что в обществе накопилось слишком много гнева, объяснил он в программе «Kārtības rullis» телеканала TV24.

Читать

Синоптики рассказали, к чему готовиться в субботу

Новости Латвии 15:51

Новости Латвии 0 комментариев

В субботу в Латвии ожидается пасмурная погода, местами пройдет моросящий дождь, прогнозируют синоптики.

В субботу в Латвии ожидается пасмурная погода, местами пройдет моросящий дождь, прогнозируют синоптики.

Читать

150 абонентов в день, кричащих по-русски! Рассказ Марциса о нечеловеческих условиях труда

Важно 15:36

Важно 0 комментариев

Марцис на портале La.lv пишет: Я хотел бы поделиться своим опытом о нечеловеческих условиях работы «call-оператора» в компании TET. Я проработал в этой компании полтора года. Я обслуживал проекты «1188» и «Rīgas namu pārvaldnieks».
Итак, колл-центр - это не офисная работа, где можно в любой момент встать, сделать зарядку, отдохнуть или немного прогуляться по офису.

Марцис на портале La.lv пишет: Я хотел бы поделиться своим опытом о нечеловеческих условиях работы «call-оператора» в компании TET. Я проработал в этой компании полтора года. Я обслуживал проекты «1188» и «Rīgas namu pārvaldnieks».
Итак, колл-центр - это не офисная работа, где можно в любой момент встать, сделать зарядку, отдохнуть или немного прогуляться по офису.

Читать

Хочешь в санаторий? Кому положены льготы на восстановление здоровья

Выбор редакции 15:33

Выбор редакции 0 комментариев

Можно ли после перенесенной тяжелой болезни получить путевку в санаторий (реабилитационный центр) – бесплатно или хотя бы со скидкой? Имеют ли льготы на лечебную реабилитацию инвалиды, пенсионеры, другие тяжелобольные и страдающие хроническими заболеваниями люди? В новой подборке полезной информации - ответы на вопросы о медицинской реабилитации...

Можно ли после перенесенной тяжелой болезни получить путевку в санаторий (реабилитационный центр) – бесплатно или хотя бы со скидкой? Имеют ли льготы на лечебную реабилитацию инвалиды, пенсионеры, другие тяжелобольные и страдающие хроническими заболеваниями люди? В новой подборке полезной информации - ответы на вопросы о медицинской реабилитации...

Читать

Итого, с каждого по 15 евро. Хотели меньше, но не получилось: Юдин разводит руками

Важно 15:30

Важно 0 комментариев

«Поправка к закону, согласно которой с жителей, являющихся совладельцами земли и домов, будет взиматься 15 евро за получение платежных извещений, остается в силе. Что такого ужасно тяжелого делает государство, что люди вынуждены платить по 15 евро за каждый автоматический счет? – вопрошает Марис Краутманис в «Неаткариге».

«Поправка к закону, согласно которой с жителей, являющихся совладельцами земли и домов, будет взиматься 15 евро за получение платежных извещений, остается в силе. Что такого ужасно тяжелого делает государство, что люди вынуждены платить по 15 евро за каждый автоматический счет? – вопрошает Марис Краутманис в «Неаткариге».

Читать