О существовании гранитного памятника на территории предприятия сообщил местный житель по имени Юрис, который выразил обеспокоенность тем, что таким образом прославляется оккупационный режим и лидер коммунистов Ленин.

Журналисты связались с председателем правления компании и бывшим депутатом думы Екабпилсского края Айгарсом Нитишом. На вопрос, почему памятник находится на территории предприятия, он ответил, что «это история».

«Давно, когда его сняли, его поставили на территории с хозяйственной техники — тогда это было государственное предприятие. Потом эта территория была приватизирована. Сначала был один владелец, потом другой. В итоге "Ošukalns" стал третьим владельцем», — пояснил Айгарс Нитиш.

Во времена оккупации внушительный памятник стоял в центре Екабпилса. Нитиш подчеркнул, что предприятие и его сотрудники не прославляют коммунистов и лидера пролетарской революции Ленина.

«Были разные курьёзные случаи. В своё время пытались его украсть. Потом пытались уговорить отдать его в другой город какому-то коллекционеру, но мы решили его оставить. Его повредили — отпилили пальцы. Пытались проверить, не из бронзы ли он. Так он там и стоит», — сказал Айгарс Нитиш.