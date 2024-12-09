«Это госпереворот»: Джорджеску об отмене итогов президентских выборов в Румынии

Одержавший неожиданную победу в первом туре президентских выборов в Румынии ультраправый независимый кандидат Кэлин Джорджеску назвал отмену итогов голосования госпереворотом, заявив, что верховенство закона в стране находится в "искусственной коме".

Его соперница по второму туру проевропейский реформист Елена Ласкони также назвала решение суда незаконным, по ее словам, оно возвращает Румынию в темные времена коммунизма.

Накануне Конституционный суд страны отменил итоги первого тура и постановил начать предвыборную кампанию с нуля.

Свое решение суд объяснил выявленным "манипулированием голосами избирателей в пользу одного из кандидатов" через соцсети, а также "финансированием предвыборной кампании из необъявленных источников".

Ранее были рассекречены разведданные, в которых указывалось на российское вмешательство в избирательный процесс.

Действующий президент Клаус Йоханнис призвал румын уважать решение суда и объявил, что останется на своем посту до избрания преемника.