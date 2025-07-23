Это достаточная причина: Литва грозит тоже не оплатить счет за приезд IShowSpeed

«Во-первых, «Keliauk Lietuvoje» [агентство по продвижению туризма, - прим. press.lv] до сих пор не получило счёт. Во-вторых, согласно предложению команды инфлюенсера, Россия не была включена в список европейских стран, куда предполагались поездки», — сообщил Вайткевич агентству BNS.

«Если информация о поездке инфлюенсера в Россию подтвердится и будет выставлен счёт, он не будет соответствовать предложению и не будет оплачен», — отметил он.

По словам Вайткевича, возможная поездка IShowSpeed в Россию — достаточная причина не оплачивать визит звезды.