«Это даже не граница!» Туристам в Резекне мобильный оператор сообщил, что они находятся в России

Еще одним доказательством того, что с электронной связью, в том числе мобильной, на границе все не в лучшем порядке, стало удивление британских туристов, которые во время посещения Резекне получили предупреждение от своего мобильного оператора о том, что они находятся в России. И соответственно должны заплатить за связь по тарифу в международном роуминге.

Об этом в социальной сети Х сообщает Артурс Бутанс:

"Англичане посещают Резекне, а мобильный оператор предупреждает, что они в России. Как такое может быть? Резекне - это даже не граница".

В сообщении говорится: "Добро пожаловать в Россию". А после перечисления особенностей тарифа в роуминге сообщение мобильного оператор оканчивается фразой: "Не волнуйтесь..."

В комментариях отмечают, что ничего удивительного в этом нет:

"У англичан нет сигнала от местного оператора, они подключились к самому мощному. То же самое и с российскими радиостанциями, у которых мощность в 5 раз больше, чем у латвийских".

"У русских покрытие связи сильнее, чем местное латвийское. Бедная страна не может обеспечить нормальное покрытие в своем Резекне, а угасающая Россия любезно предлагает свои услуги на километры за пределами своей границы".