Из-за продолжающегося извержения и облаков вулканического пепла аэропорт Катании полностью приостановил прилёты и вылеты как минимум до 2 часов ночи 14 августа.
Проблема особенно неприятна сейчас, в разгар отпускного сезона. Пассажирам советуют не ехать в аэропорт, пока авиакомпания не подтвердит статус рейса.
Часть самолётов перенаправили в другие аэропорты Сицилии. Основной удар принял Палермо, куда ушло около 190 рейсов. В результате там возникли новые задержки, дополнительный поток пассажиров и дефицит наземного транспорта.
Letecké spojení se sicilskou Katánii zůstává kvůli sopečnému popelu z Etny přerušeno. Erupce nejvyšší a nejaktivnější sopky v Evropě v uplynulém týdnu vedla ke zrušení nebo odklonu stovek letů. Etna leteckou dopravu narušuje opakovaně. pic.twitter.com/CvVdj8LmOg
— ČT24 (@CT24zive) August 14, 2026
Специалисты отмечают, что нынешняя активность Этны необычно мощная. Причиной называют более глубокую и насыщенную газами магму, которая выбрасывает особенно много пепла.
Причём проблемы уже вышли далеко за пределы самой Сицилии. Извержение затронуло и рейсы на Мальте, которая находится примерно в 220 километрах от вулкана.
Для туристов это означает довольно простую вещь: даже если море спокойно, отель оплачен, а чемодан уже собран, последнее слово на Сицилии всё ещё может остаться за Этной.
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