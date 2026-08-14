Проблема особенно неприятна сейчас, в разгар отпускного сезона. Пассажирам советуют не ехать в аэропорт, пока авиакомпания не подтвердит статус рейса.

Часть самолётов перенаправили в другие аэропорты Сицилии. Основной удар принял Палермо, куда ушло около 190 рейсов. В результате там возникли новые задержки, дополнительный поток пассажиров и дефицит наземного транспорта.