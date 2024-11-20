Эстонцы красных латышских стрелков в плен не брали. Это был правильный подход к борьбе за независимость: Пуче

Стоя перед памятником Свободы в Цесисе, где чествуют героев Освободительной войны, вы сами можете посчитать, что в одной из самых важных битв за свободу Латвии погибло в пять раз больше эстонцев, чем латышей [речь идет о Цесисских боях в июне 1919 года].

Как так? Что, эстонцы – настолько плохие солдаты, они не умеют воевать? Да нет, просто они должны были уничтожить тех латышей, которые хотели видеть вшей на своей земле. А таких было много. Так получилось, что у нас тогда для латышских стрелков были шинели двух цветов. Это и сейчас иногда заметно.

Например, танк на постаменте в оккупированной Латвии напоминал об оккупантах, был символом коммунистической власти и мышления, но освобожденные латыши, спустя тридцать лет после возвращения на карту мира, не смогли придумать ничего лучше, чем танк на постаменте у своего армейского полигона. Прискорбно.

И в такие моменты я всегда вспоминаю эстонцев, которые очень многих красных латышских стрелков в плен не брали - они бескомпромиссно уложили их в поле... Они расстреляли их, чтобы у латышей была своя страна. Эстонцы и в этом отношении нас опередили.

Это сегодня министр экономики думает, что силой и угрозами заставит цены упасть, а в 1924 году план правительства был стар как мир: закупить большое количество ржи, хранить ее на армейских складах и гнать на рынок на случай, если розничные торговцы не одумаются. Те поняли намек и одумались... Но закупленная государством рожь пополняла армейские запасы продовольствия без тендеров и специальных закупок.

Еще проще обстояло дело с алчностью госчиновников. Если сейчас министр финансов не может сказать народу, когда же наступит тот светлый день, когда бюрократия будет сокращена - а на это уйдут годы! -то сто лет назад министр на той же должности сказал: «Сделаем!» И было сделано. Даже левые, которым в 1924 году впервые в истории латвийского государства было поручено «утеплить» Кабинет министров, работали на своих постах ответственно. В интересах народного хозяйства.

Конечно, не стоит превозносить и тогдашнюю «коалицию базового класса», ведь именно они решили построить ширококолейные железные дороги от Риги до границы СССР - не задумываясь о том, что 16 лет спустя по этим же путям будут катиться вагоны с многонациональным контингентом Советской армии. По тем же широким рельсам латышей перевозили в Сибирь.

(...) Памятник героям борьбы за свободу был открыт в Цесисе 11 ноября 1924 года. Советы взорвали его в 1951 году, чтобы заменить своим Ильичом... После восстановления независимости важный мемориал эстонским и латышским солдатам был отреставрирован. Придя сюда, подумайте: почему у эстонцев не было красных стрелков? Возможно, в этом и заключался большое везение получившей независимость Латвии. Глупо снова хвалить эстонцев, но без них мы бы не справились. А они без нас? Что ж, это еще одна тема для размышления..."