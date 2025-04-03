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Эстонские умельцы разработали для украинской армии адскую машину: СМИ

Редакция PRESS 3 апреля, 2025 17:53

Мир 0 комментариев

НКО Pariisi Moto, оказывающая помощь подразделениям украинской армии, разработала наземный дрон, который прошел испытания в различных условиях — результаты многообещающие, но для запуска более крупного производства не хватает ресурсов, пишет Rus.Postimees. 

Мартин Таннинг, один из руководителей НКО Pariisi Moto в волости Кадрина, заявил, что, несмотря на то, что существует множество производителей дронов, преимуществом их разработки является возможность ее адаптации для различных целей.

Добровольный помощник украинской армии, работающий в одной из авторемонтных мастерских страны, рассказал, что он и его компания поставили перед собой цель начать производство дронов, предназначенных для минирования. «Подобные беспилотники успешно используются в Украине, на них есть спрос», - сказал он.

Именно эта машина может нести две десятикилограммовые фугасные мины. Управление ею осуществляется на расстоянии. Для работы на больших расстояниях при необходимости «глазами» машины может стать беспилотник, а можно подключить камеру. Разработка эстонских умельцев также может быть приспособлена, например, для перевозки снаряжения.

Таннинг отметил, что ведущиеся испытания показывают, что машина пригодна как для бездорожья, так и для городских условий: благодаря приличной батарее ее емкости достаточно для перевозки груза весом в несколько десятков килограммов.

Для производства наземных беспилотников Таннинг считает важной разумную цену, но не готов назвать стоимость или технические параметры этого аппарата. «Конечно, не стоит сразу разбивать готовый аппарат, но он дешевле человеческой жизни, - сказал Таннинг. - Если взять стоимость уничтоженного танка, которая составляет порядка 1,5 миллиона евро, то стоимость беспилотника по сравнению с танком довольно низкая».

Таннинг также не смог назвать количество человеко-часов, потраченных на разработку и производство беспилотника, сказав, что их потребовалось достаточно много. Однако основные затраты приходятся на различные части машины, такие как батареи. «Мы нашли производителей батарей и всего остального, что нам нужно, здесь, в Эстонии, и беспилотники производятся на месте», - добавил он.

Основанная Таннингом НКО уже четыре года помогает Украине. В зону боевых действий поставляется всевозможное оборудование - от бронежилетов и беспилотников до транспортных средств.

По словам волонтера, идея создания наземных беспилотников возникла у него давно, но первый удовлетворительный результат был достигнут недавно. Как уже говорилось, этот аппарат может использоваться не только для дальнего минирования, но и в качестве ударного дрона. 

«Можно сделать отдельный дрон для каждой миссии, в зависимости от ее характера», - добавил Таннинг.

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