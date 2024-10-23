Эстонские ученые: мамонты вымерли не из-за изменений климата

Ученые из Института геологии Таллиннского Технического Университета вместе с международной рабочей группой сделали новые открытия, касающиеся жизни сибирских мамонтов во время последнего максимума оледенения, который считается одним из самых холодных периодов в известной истории Земли. В результате этого исследования ставится вопрос: действительно ли среда обитания мамонтов была настолько неблагоприятной для них, как это считалось ранее?

Новые результаты исследования, опубликованные в научном журнале Quaternary Science Reviews, посвящены до сих пор малоизученному региону — юго-восточной части Западной Сибири. В ходе исследования был проанализирован изотопный состав зубов и бивней мамонта, что предоставило ученым ценную информацию о климате и среде обитания в то время.

Ведущий научный сотрудник данного исследования Иван Кривокорин объясняет: «Долгое время считалось, что период максимума ледникового периода был настолько холодным и враждебным, что мамонтам приходилось постоянно бороться за выживание. Но результаты нашего исследования показывают, что потепление климата произошло в период между 28 000 и 22 000 лет назад и при этом условия жизни на юго-востоке Западной Сибири были не такими суровыми, как считалось ранее. Так что мамонты могли жить там в условиях, которые не отличались существенно от среды обитания их европейских сородичей в тот же исторический период».

Ученые обнаружили, что среда обитания мамонтов в Западной Сибири была гораздо более разнообразной и с возможностями приспосабливаться к ней, чем считалось до этого. Климат в тех местах со временем стал теплее, что, возможно, обеспечило мамонтам более подходящие условия для жизни. Это открытие ставит под сомнение гипотезу о том, что изменение климата само по себе привело к исчезновению мамонтов.

Исследование подчеркивает еще один важный аспект вымирания мамонтов — рацион питания. Кривокорин и его коллеги полагают, что изменение климата было не единственной причиной вымирания мамонтов, но также важную роль сыграла доступность питательных веществ. «Наше исследование показывает, что рацион и доступность питательных веществ могли быть ключевым фактором в процессе вымирания мамонтов», — добавляет Кривокорин. «Дальнейшие анализы – такие как исследования изотопов углерода и азота, помогут уточнить, могла ли нехватка питательных веществ быть одной из причин исчезновения этих крупных животных».

Исследование не только проливает свет на жизнь мамонтов и историю изменения климата, но также и помогает понять, как изменение климата влияет на крупных травоядных и сегодня. «Изучение жизни мамонтов может предоставить нам ценную информацию о том, как изменение климата повлияло на экосистемы в прошлом и как оно может повлиять на крупных животных сегодня», — отмечает Кривокорин.

Помимо изучения жизни мамонтов, эти новые открытия могут также дать представление о том, как жили и кочевали люди в том же регионе в тот же период. Смогли ли они выжить в таких климатических условиях? Как далеко они кочевали и как сосуществовали с мамонтами? Это вопросы, на которые ученые планируют найти ответы в дальнейших исследованиях.

Кривокорин и его исследовательская команда планируют продолжить изучение рациона и истории среды обитания мамонтов, чтобы лучше понять, что привело к исчезновению этих крупных животных. Эти исследования также могут дать важную информацию о влиянии сегодняшнего изменения климата на крупных травоядных животных и экосистемы в более широком смысле.