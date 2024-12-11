Эстония запускает свой первый коммерческий спутник

Об этом BNS сообщили координаторы проекта, отметив, что первый коммерческий спутник Эстонии будет отправлен на орбиту в рамках миссии OPS-SAT ORIOLE, которая будет направлена на обеспечение оптической связи, дистанционного зондирование Земли с помощью тепловизионной камеры и высокоскоростного обмена данными между Землей и космосом.

По условиям соглашения, C3S, опытная венгерская компания, создаст спутниковую платформу, Spaceit будет отвечать за программное обеспечение и управление спутником, а Golbriak Space поставит оптическую связь и тепловизионную камеру. Спутник будет разработан в рамках стратегической программы ЕКА по оптической и квантовой связи ScyLight. Ожидаемый запуск запланирован на начало 2026 года.

Ранее в космос отправлялись только три эстонских студенческих спутника: ESTCube-1, Koit и Hämarik. ESTCube-2 был запущен с Земли в прошлом году, но не долетел. Эстония является членом Европейского космического агентства с 2015 года. В ESA Эстонию представляет Космическое агентство, которое является частью Фонда предпринимательства и инноваций (EIS).