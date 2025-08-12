Эстония установила железные ворота на всех КПП на границе с Россией (ФОТО)

Как сообщила Национальная телерадиовещательная компания Эстонии ERR, шлагбаумы установлены на пограничном переходе "Нарва" на севере страны и на погранпереходах "Койдула" и "Лухамаа" на юге. Работы начались в прошлом месяце и обошлись в общей сложности в 3,1 миллиона евро.

Новые меры безопасности были согласованы после того, как в декабре 2023 года Россия разрешила примерно 30 нелегальным мигрантам покинуть страну и попытаться въехать в ЕС без необходимых документов в Нарве.

Аналогичные попытки в более крупном масштабе были предприняты в то же время на финско-российской границе. По словам официальных лиц, они связаны с миграционным кризисом на границах Беларуси с Латвией, Литвой и Польшей, который поддерживают Минск и Москва.

Estonia is installing barriers on its border with Russia. Massive metal gates have been set up on the Friendship Bridge from Ivangorod to Narva, forming part of a roadblock system that can quickly block passage if needed. pic.twitter.com/YP8avmR9kB — WarTranslated (@wartranslated) August 3, 2025

"Мы никогда не можем полностью исключить миграционное нападение на наших границах, - сказал сказал Петер Маран, начальник юго-восточного пограничного пункта пропуска. - В таких случаях физическая инфраструктура, безусловно, помогает нам быстро реагировать на нападения мигрантов и предотвращать незаконные пересечения границы".

За последние годы люди несколько раз пытались незаконно пересечь границу, минуя КПП. Недавно в Лухамаа пьяный латвийский водитель скутера попытался проскочить через новый пограничный пункт пропуска, чтобы без остановки въехать в Россию. Ему удалось помешать благодаря новой системе.

Пограничники говорят, что закрытие КПП с новыми складными воротами и шлагбаумами сейчас занимает около трёх секунд.

"Самое главное здесь - это очень быстрое распространение информации, а также то, что сотрудник сохраняет хладнокровие и нажимает кнопку в нужный момент, - объяснил Маран. - Если бы у нас не было этих новых систем, этот человек, скорее всего, успел бы уехать в Россию".

В прошлом месяце железные ворота также были установлены в Нарве на мосту Дружбы между Эстонией и Россией.

ФОТО из сети Х