Эстония бросает вызов США: готова отправить своих солдат в Гренландию. А Латвия?

15 января, 2026

"Эстония участвует в планировании совместных европейских военных учений в Гренландии и готова направить туда свои войска, если поступит соответствующий запрос," - написал в сети Х министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

А что Латвия? Дания не обращалась с просьбой об участии вооружённых сил Латвии в военных учениях в Гренландии, подтвердили агентству LETA в Национальных вооружённых силах (НВС).

В четверг, 15 января, Франция, Германия, Норвегия, Швеция, Нидерланды и другие страны направили своих военнослужащих в Гренландию, в основном автономную территорию Дании, которая также объявила, что увеличит свое военное присутствие на острове. Об этом сообщает The Guardian.
 
Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил в четверг, что планирует установить "более постоянное военное присутствие" в Гренландии "с более значительным вкладом Дании". По его словам, военнослужащие из нескольких стран НАТО будут находиться в Гренландии по системе ротации.
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил в среду, 14 января, что первые военнослужащие французской армии "уже в пути" и что "другие последуют за ними". По данным французских властей, около 15 французских солдат из горного пехотного подразделения уже находились в Нууке, столице Гренландии, для проведения военных учений. Между тем, в четверг Германия заявила, что направит в Гренландию разведывательную группу из 13 человек.

 

 

Американский инвестфонд подал в суд на РФ: требуют признать долги царской России

Американский инвестфонд Noble Capital RSD подал в федеральный суд США иск к российским властям, потребовав признать за РФ обязательства по облигациям Российской империи, выпущенным в 1916 году, пишет "Медуза".

Из Эстонии выслали двух «студентов» — сторонников «Хезболлы»

Департамент полиции и погранохраны Эстонии (PPA) выслал из страны двух граждан Пакистана и Индии, которые, по данным правоохранительных органов, оказались сторонниками террористической организации "Хезболла" и исламского режима Ирана.

Такое мы уже видели: историк объяснил причину высокой тревожности в обществе

Мир сегодня стоит на пороге масштабных изменений, и эти перемены носят более глубокий и системный характер, чем раньше. Такое мнение в эфире телеканала TV24 высказал директор Латвийского национального исторического музея, доктор исторических наук Томс Кикутс.

В небе над Латвией зафиксирована яркая вспышка: что это было?

Очевидцы сообщают о яркой вспышке в небе над Латвией, которую можно было наблюдать около 21.00 в среду, 14 января. Многих яркое зарево основательно напугало.

Европейцы способны защитить свою территорию: о чём Браже говорила с Барро

Европейцы способны защитить свою территорию от любой угрозы, подчеркнул в среду на пресс-конференции министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, который встретился в Риге с министром иностранных дел Байбой Браже.

Что пить будем? Байба Браже предложила свой напиток в ответ на вздох Кайи Каллас

В социальной сети "X" на аккаунте министра иностранных дел Латвийской Республики Байбы Браже обнаружена неожиданная публикация, ставшая ответом на заявление Кайи Каллас о том, что "сейчас, возможно, самое время начать пить", пишет nra.lv.

Одного золота не достаточно? Самойлову вынудили оправдываться за русскую фамилию

Чемпионку мира по пляжному волейболу Анастасию Самойлову (выступала в паре с Тиной Граудиней) вынудили оправдываться за её русскую фамилию во время интервью журналу  "Jauns & Privāts".

