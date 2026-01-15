Эстония бросает вызов США: готова отправить своих солдат в Гренландию. А Латвия?

А что Латвия? Дания не обращалась с просьбой об участии вооружённых сил Латвии в военных учениях в Гренландии, подтвердили агентству LETA в Национальных вооружённых силах (НВС).

В четверг, 15 января, Франция, Германия, Норвегия, Швеция, Нидерланды и другие страны направили своих военнослужащих в Гренландию, в основном автономную территорию Дании, которая также объявила, что увеличит свое военное присутствие на острове. Об этом сообщает The Guardian.



Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил в четверг, что планирует установить "более постоянное военное присутствие" в Гренландии "с более значительным вкладом Дании". По его словам, военнослужащие из нескольких стран НАТО будут находиться в Гренландии по системе ротации.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил в среду, 14 января, что первые военнослужащие французской армии "уже в пути" и что "другие последуют за ними". По данным французских властей, около 15 французских солдат из горного пехотного подразделения уже находились в Нууке, столице Гренландии, для проведения военных учений. Между тем, в четверг Германия заявила, что направит в Гренландию разведывательную группу из 13 человек.