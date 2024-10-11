Есть рекорд? На убегавшего от полиции в Даугавпилсе мотоциклиста возбуждено 20 дел

В воскресенье полицейские зафиксировали, что в темное время суток по улице Лиела едет мотоцикл без включенных фар ближнего света. Полицейские включили проблесковые маячки, специальный звуковой сигнал и попросили водителя мотоцикла остановиться, но тот не сделал этого и начал убегать.

Мотоцикл не имел государственного регистрационного номера, обязательной страховки гражданской ответственности и не прошел техосмотр на пригодность к эксплуатации. Мотоциклист грубо пренебрег правилами дорожного движения, несколько раз совершив обгон без использования сигналов поворота, что создало угрозу для других участников дорожного движения. Мужчина неоднократно превышал скорость, разогнавшись до 86 километров в час (км/ч) в месте, где максимальное ограничение скорости составляет 50 км/ч. Водитель мотоцикла также проигнорировал знак «Уступи дорогу».

Сотрудникам правоохранительных органов удалось найти и задержать мотоциклиста. Мотоциклом «XTR609» управлял мужчина 2000 года рождения, который не получил водительское удостоверение в установленном порядке.

В связи с этим инцидентом в отношении мужчины было возбуждено 20 административных дел за различные нарушения правил дорожного движения, наложен штраф в размере 1 460 евро, а также вынесено шесть предупреждений.