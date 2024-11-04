Есть работа! Pasažieru vilciens ищет машинистов, но какую зарплату предлагают?

В обязанности машиниста входит обеспечение пассажирских перевозок, забота об охране труда и окружающей среды, а также обучение и приобретение технических знаний для работы на новых электропоездах.

Обещают заработную плату с ежемесячными надбавками в размере 2 220 евро до вычета налогов.

Претенденты на должность должны иметь соответствующее образование — машинист локомотива с профессиональной квалификацией 3-го уровня и соответствующий опыт работы.

Кандидаты могут подавать заявления до 1 декабря этого года.