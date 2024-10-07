По словам главы отдела авиации министерства Тайво Линнамяги, проект проложит путь к созданию более экологичной авиации. "Экологически чистое авиационное топливо поможет значительно сократить вредные выбросы в авиационном секторе. Уже сегодня в авиации используются более экологичные виды топлива, но для достижения климатических целей необходимо значительно увеличить объемы производства и сделать топливо широко доступным", - пояснил Линнамяги.

В рамках проекта состоятся интервью с ключевыми участниками рынка, в результате чего будет подготовлен всеобъемлющий обзор вариантов и технологий производства топлива по обеим странам. Также будут разработаны рекомендации по повышению конкурентоспособности отрасли в обеих странах и оказана поддержка политикам в реализации рекомендаций. Более широкой целью проекта является сокращение выбросов углерода авиацией и, таким образом, уменьшение ее экологического следа.

Устойчивые виды авиационного топлива оказывают меньшее воздействие на окружающую среду по сравнению с традиционным ископаемым топливом. Устойчивыми видами топлива могут быть, например, биотопливо или водородное топливо, а также новые виды топлива, производственные мощности для которых в Эстонии еще не созданы.

Потребность в экологически чистом авиационном топливе также подчеркивается Европейским союзом. В конце прошлого года вступило в силу постановление, предписывающее поставщикам авиационного топлива постепенно увеличивать долю экологически чистого авиационного топлива, поставляемого в Евросоюз с 2025 года.

Проект продлится до 30 ноября следующего года и финансируется при поддержке Европейской комиссии.