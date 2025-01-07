Есть еще люди с «золотым сердцем»: курьер помог ребенку в очень неловкой ситуации

"Прекрасное начало года! Omniva Latvija, могли бы вы передать привет вашему курьеру, который 3 января в магазине Elvi в Аугшлигатне около 15:00, стоя в очереди за моим сыном, увидел, что мальчик не может оплатить покупку, и сделал это за него?" — написала Лиене.

Женщина пояснила, что в праздничной суете семья забыла обновить ребенку банковскую карту. Однако ситуация в магазине получилась неловкая — сын просто хотел купить сосиски, чтобы вечером пожарить их на костре. Ребенок уже был готов оставить товар и вернуться домой за деньгами, когда незнакомец в очереди за ним предложил оплатить покупку. Мальчик не знал этого человека, но заметил, что на его одежде было написано Omniva.

Позже Лиене рассказала, что при содействии компании Omniva удалось найти этого человека с "золотым сердцем" — Райвиса Камберкалнса. "Мы нашли этого доброго человека! Спасибо, спасибо, спасибо!" — поблагодарила она.