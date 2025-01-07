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Есть еще люди с «золотым сердцем»: курьер помог ребенку в очень неловкой ситуации

Редакция PRESS 7 января, 2025 10:35

Для настроения 0 комментариев

Трогательной и жизненной историей поделилась пользовательница социальной сети Facebook Лиене. Она рассказала, что ее сын оказался в неловкой ситуации, и не смог расплатиться за покупку в магазине из-за банковской карты, у которой истек срок действия. На помощь мальчику пришел незнакомец — курьер в куртке Omniva, который оплатил товар за ребенка.

"Прекрасное начало года! Omniva Latvija, могли бы вы передать привет вашему курьеру, который 3 января в магазине Elvi в Аугшлигатне около 15:00, стоя в очереди за моим сыном, увидел, что мальчик не может оплатить покупку, и сделал это за него?" — написала Лиене.

Женщина пояснила, что в праздничной суете семья забыла обновить ребенку банковскую карту. Однако ситуация в магазине получилась неловкая — сын просто хотел купить сосиски, чтобы вечером пожарить их на костре. Ребенок уже был готов оставить товар и вернуться домой за деньгами, когда незнакомец в очереди за ним предложил оплатить покупку. Мальчик не знал этого человека, но заметил, что на его одежде было написано Omniva.

Позже Лиене рассказала, что при содействии компании Omniva удалось найти этого человека с "золотым сердцем" — Райвиса Камберкалнса. "Мы нашли этого доброго человека! Спасибо, спасибо, спасибо!" — поблагодарила она.

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Стрелял по группе полицейских: в суд направлено дело пьяного дебошира

Важно 14:14

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Прокуратура направила в Земгальский районный суд уголовное дело, в котором мужчина обвиняется в нападении на представителей власти, умышленном причинении тяжких телесных повреждений и покушении на убийство при особо отягчающих обстоятельствах, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Прокуратура направила в Земгальский районный суд уголовное дело, в котором мужчина обвиняется в нападении на представителей власти, умышленном причинении тяжких телесных повреждений и покушении на убийство при особо отягчающих обстоятельствах, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

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«В Риге ещё был застой-застой»: актер Андрис Лиелайс об отъезде в Москву и возвращении домой

Новости Латвии 14:07

Новости Латвии 0 комментариев

Информационное пространство в России за последние десятилетия испытало огромную трансформацию от ельцинской свободы мнений и собраний до постепенно сужающегося спектра разрешенных тем и политической повестки. Гласность и открытость проявились там раньше, чем в Латвии, но теперь они у российской аудитории не востребованы, рассказал актер и продюсер Андрис Лиелайс, реэмигрировавший в Латвию в 2022 году, пишет LSM+ со ссылкой на ЛР4.   

Информационное пространство в России за последние десятилетия испытало огромную трансформацию от ельцинской свободы мнений и собраний до постепенно сужающегося спектра разрешенных тем и политической повестки. Гласность и открытость проявились там раньше, чем в Латвии, но теперь они у российской аудитории не востребованы, рассказал актер и продюсер Андрис Лиелайс, реэмигрировавший в Латвию в 2022 году, пишет LSM+ со ссылкой на ЛР4.   

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Необходимо оказать противодействие теневому флоту России: Ринкевич на саммите

Новости Латвии 13:49

Новости Латвии 0 комментариев

НАТО должна усилить присутствие в Балтийском море и оказать противодействие теневому флоту России, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который во вторник участвует в саммите стран НАТО в регионе Балтийского моря в Хельсинки.

НАТО должна усилить присутствие в Балтийском море и оказать противодействие теневому флоту России, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который во вторник участвует в саммите стран НАТО в регионе Балтийского моря в Хельсинки.

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Безопасность Балтийского моря крайне важна: премьер-министр Швеции

Мир 13:43

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Безопасность Балтийского моря крайне важна для Швеции, сказал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон во вторник, прибыв в Хельсинки на организованный Финляндией и Эстонией саммит стран НАТО в регионе Балтийского моря.

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НАТО начинает миссию мониторинга Baltic Sentry в Балтийском море

Мир 13:33

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НАТО в связи с произошедшими за последние месяцы повреждениями подводных морских кабелей начинает в Балтийском море миссию мониторинга, сообщил генеральный секретарь альянса Марк Рютте во вторник в Хельсинки.

НАТО в связи с произошедшими за последние месяцы повреждениями подводных морских кабелей начинает в Балтийском море миссию мониторинга, сообщил генеральный секретарь альянса Марк Рютте во вторник в Хельсинки.

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Не пригодилось? В Банке Латвии в прошлом году обменяли на евро фантастическую сумму в латах

Важно 13:30

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В Банке Латвии в прошлом году был произведен обмен 533 900 латов на 759 700 евро, что на 12,7% меньше, чем в 2023 году, сообщили агентству ЛЕТА в центральном банке.

В Банке Латвии в прошлом году был произведен обмен 533 900 латов на 759 700 евро, что на 12,7% меньше, чем в 2023 году, сообщили агентству ЛЕТА в центральном банке.

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Из-за подозрительного дрона на полчаса закрыли аэропорт «Рига»: самолёты направили в другие аэропорты

Важно 13:18

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В понедельник вечером три самолета, которые должны были приземлиться в аэропорту Риги, были перенаправлены в другие аэропорты из-за подозрительного беспилотника, обнаруженного на пути следования самолетов, пишет Jauns.lv.

В понедельник вечером три самолета, которые должны были приземлиться в аэропорту Риги, были перенаправлены в другие аэропорты из-за подозрительного беспилотника, обнаруженного на пути следования самолетов, пишет Jauns.lv.

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