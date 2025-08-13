Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Есть 5 лет на замену автомобиля: директива ЕС заставит пересесть на эко-транспорт в 2030 году (1)

Редакция PRESS 13 августа, 2025 10:50

Выбор редакции 1 комментариев

Согласно планам Еврокомиссии, уже в 2030 году все предприятия могут обязать использовать только экологически чистый транспорт - электрический или водородный. Соответствующая директива сейчас находится в разработке и касается не только легковых, но и грузовых автомобилей, сообщает ERR. Эстонские специалисты уже заявили, что это повлечет за собой дополнительные финансовые обязательства. 

Учитывая, что на долю предприятий приходится до 60% зарегистрированных легковых автомобилей и до 100% - грузовиков, фургонов и автобусов, то выбросы углекислого газа в транспортном секторе необходимо срочно сократить, а производителям необходимо увеличить продажи автомобилей с нулевым уровнем загрязнения, чтобы оставаться конкурентноспособными. Так посчитали в Еврокомиссии и начали разработку директивы, которая была отправлена всем странам ЕС для получения обратной связи. Проще говоря, в будущем предприятия должны использовать и брать в лизинг только экологичные автомобили.

Если директива будет принята, то она будет распространяться и на Латвию, как страну-члена ЕС. Тем временем наши соеди в Эстонии уже выразили недовольство, и эксперты инициативу не поддерживают: во-первых, изменения должны вступить в силу слишком быстро - уже через пять лет, а во-вторых, Эстония к таким нововведениям не готова, сказал глава Союза предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей Меэлис Теллискиви.

"По сути, директива подразумевает использование как электро-, так и водородных автомобилей или еще какой-либо альтернативный вариант. Но в настоящее время, как показывает практика, в Эстонии не открыто ни одной водородной заправки, хотя одна вскоре должна открыться. Поэтому я бы сказал, что основная сложность связана не с легковыми автомобилями, а с грузовыми и автобусами", - сказал Теллискиви.

Учитывая стоимость экоавтомобилей, расходы предприятий на поддержание автопарка и, соответственно, услуги значительно вырастут, добавил он.

"Я думаю, что расходы транспортного сектора, если рассматривать только закупку автомобилей компанией, могут увеличиться в разы. Если сравнивать цены на разные транспортные средства, то рост затрат может составить от 60% до 100%, - отметил Теллискиви. - Некоторые автомобили с нулевым уровнем выбросов дороже обычных. Кроме того, существует обязательство государства или владельца инфраструктуры построить эту самую инфраструктуру, и в случае с электрическими и водородными заправками эти суммы могут быть очень большими. Таким образом директива приведет к еще большим дополнительным обязательствам, что должно быть покрыто в соответствии с идеей соблюдения этой директивы".

В Министерстве климата опасения Союза предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей разделяют. Как сказала руководитель отдела развития мобильности и инвестиций ведомства Эва Киллар, свое мнение по этому вопросу эстонскому правительству еще предстоит сформировать, но вероятнее всего в таком виде его не поддержат.

Страны ЕС должны представить Еврокомиссии свои предложения и мнения по директиве к 8 сентября.

Обновлено: 14:25 24.08.2025
Турция: у американцев отобрали посольство
Sfera.lv 5 часов назад
Германия: министерский декрет
Sfera.lv 7 часов назад
Литва: шаг за шагом к достижению цели
Sfera.lv 7 часов назад
Спикер Сейма: реформа самоуправлений отдалила власть от людей
Bitnews.lv 1 день назад
183-я неделя войны в Украине. Фронт стабилизировался. Прорыв ликвидирован.
Bitnews.lv 1 день назад
Атмосфера переменчивая: дожди и грозы сохранятся в Латвии
Bitnews.lv 1 день назад
Латвия: не до развлечений
Sfera.lv 2 дня назад
Латвия: три недели без Кемери
Sfera.lv 3 дня назад

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины (1)

Важно 14:00

Важно 1 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать
Загрузка

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар (1)

Важно 13:45

Важно 1 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими (1)

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 1 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии (1)

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 1 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю (1)

Важно 12:54

Важно 1 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг (1)

Важно 12:35

Важно 1 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории (1)

Важно 11:54

Важно 1 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

Читать