Учитывая, что на долю предприятий приходится до 60% зарегистрированных легковых автомобилей и до 100% - грузовиков, фургонов и автобусов, то выбросы углекислого газа в транспортном секторе необходимо срочно сократить, а производителям необходимо увеличить продажи автомобилей с нулевым уровнем загрязнения, чтобы оставаться конкурентноспособными. Так посчитали в Еврокомиссии и начали разработку директивы, которая была отправлена всем странам ЕС для получения обратной связи. Проще говоря, в будущем предприятия должны использовать и брать в лизинг только экологичные автомобили.

Если директива будет принята, то она будет распространяться и на Латвию, как страну-члена ЕС. Тем временем наши соеди в Эстонии уже выразили недовольство, и эксперты инициативу не поддерживают: во-первых, изменения должны вступить в силу слишком быстро - уже через пять лет, а во-вторых, Эстония к таким нововведениям не готова, сказал глава Союза предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей Меэлис Теллискиви.

"По сути, директива подразумевает использование как электро-, так и водородных автомобилей или еще какой-либо альтернативный вариант. Но в настоящее время, как показывает практика, в Эстонии не открыто ни одной водородной заправки, хотя одна вскоре должна открыться. Поэтому я бы сказал, что основная сложность связана не с легковыми автомобилями, а с грузовыми и автобусами", - сказал Теллискиви.

Учитывая стоимость экоавтомобилей, расходы предприятий на поддержание автопарка и, соответственно, услуги значительно вырастут, добавил он.

"Я думаю, что расходы транспортного сектора, если рассматривать только закупку автомобилей компанией, могут увеличиться в разы. Если сравнивать цены на разные транспортные средства, то рост затрат может составить от 60% до 100%, - отметил Теллискиви. - Некоторые автомобили с нулевым уровнем выбросов дороже обычных. Кроме того, существует обязательство государства или владельца инфраструктуры построить эту самую инфраструктуру, и в случае с электрическими и водородными заправками эти суммы могут быть очень большими. Таким образом директива приведет к еще большим дополнительным обязательствам, что должно быть покрыто в соответствии с идеей соблюдения этой директивы".

В Министерстве климата опасения Союза предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей разделяют. Как сказала руководитель отдела развития мобильности и инвестиций ведомства Эва Киллар, свое мнение по этому вопросу эстонскому правительству еще предстоит сформировать, но вероятнее всего в таком виде его не поддержат.

Страны ЕС должны представить Еврокомиссии свои предложения и мнения по директиве к 8 сентября.