The New York Times publicēts ļoti labs raksts par to, pie kā noved politiķu algu iesaldēšana. Sabiedrības pieprasījums viņiem sevi sodīt par sliktu darbu ar reālo algu samazināšanu noved pie vēl sliktāka darba. Lūdzu neejam šo ceļu. https://t.co/1EITnU33hr— PStrautins (@PStrautins) August 26, 2025
Статья, на которую ссылается Страутиньш, рассказывает о том, что Конгресс США становится всё менее продуктивным и популярным, поскольку талантливые люди не хотят там работать. Зарплата американских законодателей – 174 тысячи долларов в год – фактически потеряла треть своей ценности. Работа тяжёлая, и она часто привлекает либо состоятельных людей, либо тех, кто хочет должность только ради престижа.
Автор статьи подчёркивает: повышение зарплаты – это не награда нынешним конгрессменам, а инвестиция в то, чтобы в будущем привлечь более честных и способных представителей. Его предложение – удвоить зарплаты, чтобы Конгресс наконец стал местом, где лучшие захотят служить.
В комментариях же латвийцы разделились во мнениях.
Майя отмечает, что Латвия не может позволить себе платить такие зарплаты своим политикам, высшим чиновникам и топ-менеджерам. По её словам, зарплаты нужно не замораживать, а сокращать: в частном секторе на аналогичных должностях они на 30–40% ниже. Завышенные зарплаты она называет классической легализованной коррупцией.
«Не забудем, что “Единство” и “Прогрессивные” поднимали себе зарплаты даже на 70%, причём в то время, когда государство брало огромные кредиты – чего цивилизованные страны себе не позволяют. Поэтому вполне нормально урезать эти “космические” зарплаты, ведь результата всё равно не было», – в свою очередь пишет Хейнрихс.
Юрис добавляет: «Если политики не способны реализовать политику, которая даёт стране возможность развиваться, они не заслуживают никакого вознаграждения. Их нужно гнать прочь без права попадать на денежные должности в госуправлении. Политики и чиновники должны зарабатывать зарплаты своим трудом. Нет результата – УХОДИ!»
Валдис же считает: «Если их доходы урезать, они уйдут в частный сектор! Пир в публичном секторе за счёт долгов длится слишком долго и уже привёл к “дороге в никуда”».