Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 12. Сентября Завтра: Erna, Eva, Evita
Доступность

Срежешь зарплаты — так вообще работать не будут: Страутиньш просит не обижать политиков (3)

Редакция PRESS 2 сентября, 2025 09:23

Выбор редакции 3 комментариев

«The New York Times» опубликовала очень хорошую статью о том, к чему приводит замораживание зарплат политиков. Общественный запрос на то, чтобы они наказывали себя за плохую работу реальным снижением доходов, приводит к ещё худшей работе. Пожалуйста, не идём этим путём», – пишет в социальных сетях экономист Петерис Страутиньш.

Статья, на которую ссылается Страутиньш, рассказывает о том, что Конгресс США становится всё менее продуктивным и популярным, поскольку талантливые люди не хотят там работать. Зарплата американских законодателей – 174 тысячи долларов в год – фактически потеряла треть своей ценности. Работа тяжёлая, и она часто привлекает либо состоятельных людей, либо тех, кто хочет должность только ради престижа.

Автор статьи подчёркивает: повышение зарплаты – это не награда нынешним конгрессменам, а инвестиция в то, чтобы в будущем привлечь более честных и способных представителей. Его предложение – удвоить зарплаты, чтобы Конгресс наконец стал местом, где лучшие захотят служить.

В комментариях же латвийцы разделились во мнениях.

Майя отмечает, что Латвия не может позволить себе платить такие зарплаты своим политикам, высшим чиновникам и топ-менеджерам. По её словам, зарплаты нужно не замораживать, а сокращать: в частном секторе на аналогичных должностях они на 30–40% ниже. Завышенные зарплаты она называет классической легализованной коррупцией.

«Не забудем, что “Единство” и “Прогрессивные” поднимали себе зарплаты даже на 70%, причём в то время, когда государство брало огромные кредиты – чего цивилизованные страны себе не позволяют. Поэтому вполне нормально урезать эти “космические” зарплаты, ведь результата всё равно не было», – в свою очередь пишет Хейнрихс.

Юрис добавляет: «Если политики не способны реализовать политику, которая даёт стране возможность развиваться, они не заслуживают никакого вознаграждения. Их нужно гнать прочь без права попадать на денежные должности в госуправлении. Политики и чиновники должны зарабатывать зарплаты своим трудом. Нет результата – УХОДИ!»

Валдис же считает: «Если их доходы урезать, они уйдут в частный сектор! Пир в публичном секторе за счёт долгов длится слишком долго и уже привёл к “дороге в никуда”».

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (3)
Комментарии (3)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 23:45 12.09.2025
НАТО запускает операцию «Восточный дозор» после инцидента в Польше
Bitnews.lv 2 часа назад
Пациентка показала шокирующие фото операционной в Риге
Bitnews.lv 7 часов назад
Латвия: найдем российских бизнесменов — можем наказать
Sfera.lv 7 часов назад
Латвия: мэр Даугавпилса раскритиковал военные карты
Sfera.lv 8 часов назад
Айнар Шлесерс и паром: история, в которой слова политика так явно расходятся с делами
Bitnews.lv 8 часов назад
Конгресс США сохранил финансирование обороны Балтии
Bitnews.lv 9 часов назад
Рига: требуются коты-крысоловы
Sfera.lv 9 часов назад
Дания: жизнь под красным флагом с белым крестом
Sfera.lv 11 часов назад

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов (3)

Важно 21:40

Важно 3 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Читать
Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России (3)

Мир 21:38

Мир 3 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Читать

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке (3)

Важно 21:38

Важно 3 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Читать

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ (3)

Важно 21:07

Важно 3 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Читать

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы (3)

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 3 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Читать

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра (3)

Важно 21:06

Важно 3 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Читать

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете (3)

Бизнес 21:01

Бизнес 3 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

Читать