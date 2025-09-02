Статья, на которую ссылается Страутиньш, рассказывает о том, что Конгресс США становится всё менее продуктивным и популярным, поскольку талантливые люди не хотят там работать. Зарплата американских законодателей – 174 тысячи долларов в год – фактически потеряла треть своей ценности. Работа тяжёлая, и она часто привлекает либо состоятельных людей, либо тех, кто хочет должность только ради престижа.

Автор статьи подчёркивает: повышение зарплаты – это не награда нынешним конгрессменам, а инвестиция в то, чтобы в будущем привлечь более честных и способных представителей. Его предложение – удвоить зарплаты, чтобы Конгресс наконец стал местом, где лучшие захотят служить.

В комментариях же латвийцы разделились во мнениях.

Майя отмечает, что Латвия не может позволить себе платить такие зарплаты своим политикам, высшим чиновникам и топ-менеджерам. По её словам, зарплаты нужно не замораживать, а сокращать: в частном секторе на аналогичных должностях они на 30–40% ниже. Завышенные зарплаты она называет классической легализованной коррупцией.

«Не забудем, что “Единство” и “Прогрессивные” поднимали себе зарплаты даже на 70%, причём в то время, когда государство брало огромные кредиты – чего цивилизованные страны себе не позволяют. Поэтому вполне нормально урезать эти “космические” зарплаты, ведь результата всё равно не было», – в свою очередь пишет Хейнрихс.

Юрис добавляет: «Если политики не способны реализовать политику, которая даёт стране возможность развиваться, они не заслуживают никакого вознаграждения. Их нужно гнать прочь без права попадать на денежные должности в госуправлении. Политики и чиновники должны зарабатывать зарплаты своим трудом. Нет результата – УХОДИ!»

Валдис же считает: «Если их доходы урезать, они уйдут в частный сектор! Пир в публичном секторе за счёт долгов длится слишком долго и уже привёл к “дороге в никуда”».