«Если украинцы уедут домой, это будет проблемой». Эстонский фермер боится потерять батраков

По словам Хамбурга, после начала войны значительную часть рабочей силы в сельском хозяйстве начали составлять беженцы из Украины, приехавшие в Эстонию.

«Если бы сейчас это закончилось в одночасье и у украинцев появилось место, куда можно было бы вернуться домой, то это стало бы серьёзной проблемой для сельскохозяйственного сектора», - сказал Хамбург в четверг в передаче Esimene Stuudio на телеканале ETV.

Он также отметил, что последние трудности фермеров связаны со скачком цен на удобрения и топливо, который, по его словам, вызван войной на Ближнем Востоке.

Комментируя результативность протеста фермеров, состоявшегося в середине марта, Хамбург заявил, что польза от этой акции выглядит лишь кажущейся.

«Если послушать заявления политиков, то польза была, но если послушать высказывания министра финансов, то пользы не было», - сказал Хамбург, имея в виду комментарий министра финансов Юргена Лиги о том, что средства, предназначенные для поддержки сельскохозяйственного сектора, могут направить на строительство железнодорожной магистрали Rail Baltic.