«Если Украина хочет выжить – там все должны быть на линии фронта»: офицер латвийской армии

«Что во всем этом положительного? Дело в том, что украинцы уже три года воюют. Никто в России и в худшем кошмаре не мог представить, что через три года все равно будет продолжаться война. Украинские войска еще способны удерживать фронт, не допуская его обрушения, а россиянам не удается выйти на оперативные рубежи, хотя они и прогрызают этот фронт по кускам", - заключил майор NBS Слайдиньш. Он добавил, что часть населения Украины также готова "бороться до последнего", зная, что президент России Владимир Путин хочет уничтожить украинцев как нацию.

В своем «кратком обзоре» Слайдиньш также отметил: «Россия не будет оккупировать всю Украину, и главное, чтобы русские не добились целей в своей так называемой операции - денацификации и демилитаризации. И, конечно, западная боевая техника помогает удерживать фронт, возросла и эффективность противовоздушной обороны, авиации. Так что это позитивно!» - признает Слайдиньш.

С другой стороны, говоря о негативных сторонах войны в Украине, майор NBS заявил, что от украинских вооруженных сил 2022 года "мало что осталось". У россиян тоже практически ничего не осталось.

"В разговорах с солдатами звучат обвинения в адрес Запада, который до сих пор питает какие-то иллюзии относительно России, что там все будет хорошо, но мы видим, что это не работает! Также украинцы не понимают запретов на удары по территории России западным оружием", - сказал Слайдиньш.

Мобилизация также является важным вопросом. "Если Украина хочет выжить - остаться в живых, там все должны быть на линии фронта. Потому что сейчас, как я сказал в прямом эфире [из Украины], многие люди развлекаются. Понятно, что государство не хочет еще больше привлекать и снижать мобилизационный возраст. Это, конечно, не будет популярным решением. Но большая часть должна понимать, что украинцы не смогут долго тянуть с тем, что имеют сейчас. Поэтому необходимо всем подняться, тогда Украина сможет выжить", - считает военный эксперт.

Слайдиньш, анализируя ход войны на Украине, также пришел к выводу, что пока нет никаких признаков того, что Украина сможет вернуть себе территорию в границах 1991 года.

"На данный момент это звучит как сказка, хотя Зеленский то и дело говорит, что украинцы восстановят. Но как это может произойти, иллюзий на этот счет на данный момент нет", - признался Слайдиньш в программе. Кроме того, беженцы из Украины за рубежом не собираются особо участвовать в защите своей страны, добавил он, резюмируя негативные моменты.

Украина продолжает обороняться, а русские продолжают нападать, отмечает эксперт:

"Мы видим, что потери русских на них не влияют, они продолжают атаковать достаточно основательно, к тому же еще появляются северокорейцы. И эти потери не впечатляют жителей России, потому что они в рабском подчинение... Нет никаких признаков того, что там может начаться какое-то внутреннее недовольство. (…) В настоящее время нет никаких оснований для оптимизма по поводу революции внутри России. Понятно, что россияне пойдут до конца", - сказал Слайдиньш, сделавший свои выводы после недавней поездки в Украину, где он с глазу на глаз говорил с украинцами о ситуации на фронте.