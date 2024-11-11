Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 11. Ноября Завтра: Nellija, Ojars, Rainers

«Если Украина хочет выжить – там все должны быть на линии фронта»: офицер латвийской армии

Редакция PRESS 11 ноября, 2024 16:16

Важно 0 комментариев

TV3

В программе TV24 «Актуальное о войне в Украине» майор Национальных вооруженных сил (NBS) и офицер штаба Земессардзе Янис Слайдиньш, анализируя общую ситуацию на фронте, составил «краткую сводку» того, что, по его мнению, можно оценить положительно и отрицательно в войне на Украине.

«Что во всем этом положительного? Дело в том, что украинцы уже три года воюют. Никто в России и в худшем кошмаре не мог представить, что через три года все равно будет продолжаться война. Украинские войска еще способны удерживать фронт, не допуская его обрушения, а россиянам не удается выйти на оперативные рубежи, хотя они и прогрызают этот фронт по кускам", - заключил майор NBS Слайдиньш. Он добавил, что часть населения Украины также готова "бороться до последнего", зная, что президент России Владимир Путин хочет уничтожить украинцев как нацию.

В своем «кратком обзоре» Слайдиньш также отметил: «Россия не будет оккупировать всю Украину, и главное, чтобы русские не добились целей в своей так называемой операции - денацификации и демилитаризации. И, конечно, западная боевая техника помогает удерживать фронт, возросла и эффективность противовоздушной обороны, авиации. Так что это позитивно!» - признает Слайдиньш.

С другой стороны, говоря о негативных сторонах войны в Украине, майор NBS заявил, что от украинских вооруженных сил 2022 года "мало что осталось". У россиян тоже практически ничего не осталось.

"В разговорах с солдатами звучат обвинения в адрес Запада, который до сих пор питает какие-то иллюзии относительно России, что там все будет хорошо, но мы видим, что это не работает! Также украинцы не понимают запретов на удары по территории России западным оружием", - сказал Слайдиньш.

Мобилизация также является важным вопросом. "Если Украина хочет выжить - остаться в живых, там все должны быть на линии фронта. Потому что сейчас, как я сказал в прямом эфире [из Украины], многие люди развлекаются. Понятно, что государство не хочет еще больше привлекать и снижать мобилизационный возраст. Это, конечно, не будет популярным решением. Но большая часть должна понимать, что украинцы не смогут долго тянуть с тем, что имеют сейчас. Поэтому необходимо всем подняться, тогда Украина сможет выжить", - считает военный эксперт.

Слайдиньш, анализируя ход войны на Украине, также пришел к выводу, что пока нет никаких признаков того, что Украина сможет вернуть себе территорию в границах 1991 года.

"На данный момент это звучит как сказка, хотя Зеленский то и дело говорит, что украинцы восстановят. Но как это может произойти, иллюзий на этот счет на данный момент нет", - признался Слайдиньш в программе. Кроме того, беженцы из Украины за рубежом не собираются особо участвовать в защите своей страны, добавил он, резюмируя негативные моменты.

Украина продолжает обороняться, а русские продолжают нападать, отмечает эксперт:
"Мы видим, что потери русских на них не влияют, они продолжают атаковать достаточно основательно, к тому же еще появляются северокорейцы. И эти потери не впечатляют жителей России, потому что они в рабском подчинение... Нет никаких признаков того, что там может начаться какое-то внутреннее недовольство. (…) В настоящее время нет никаких оснований для оптимизма по поводу революции внутри России. Понятно, что россияне пойдут до конца", - сказал Слайдиньш, сделавший свои выводы после недавней поездки в Украину, где он с глазу на глаз говорил с украинцами о ситуации на фронте.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 39 реакций
Комментарии (0) 39 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Это как бомбы замедленного действия»: кто-то переместил в космосе британский спутник Skynet

Для настроения 18:01

Для настроения 0 комментариев

Кто-то сдвинул с места старейший британский спутник — и, похоже, никто понятия не имеет о том, кто это сделал, когда и с какой целью, сообщает BBC.

Кто-то сдвинул с места старейший британский спутник — и, похоже, никто понятия не имеет о том, кто это сделал, когда и с какой целью, сообщает BBC.

Читать
Загрузка

Было бы полным безумием «раскачивать лодку»: политолог описал перспективы действующей коалиции

Важно 17:40

Важно 0 комментариев

В ближайшее время изменений в коалиции не предвидится, заявил агентству ЛЕТА политолог Юрис Розенвалдс.

В ближайшее время изменений в коалиции не предвидится, заявил агентству ЛЕТА политолог Юрис Розенвалдс.

Читать

Собачка дома одна! Как задержанный лихач объяснялся с полицией

ЧП и криминал 17:37

ЧП и криминал 0 комментариев

В воскресенье, 10 ноября, сотрудники отдела реагирования Южнокурземского участка Видземского регионального управления Госполиции во время выполнения служебных обязанностей заметили водителя BMW, спешившего на высокой скорости — 180 км/ч, что на 84 км/ч превышает установленное ограничение.

В воскресенье, 10 ноября, сотрудники отдела реагирования Южнокурземского участка Видземского регионального управления Госполиции во время выполнения служебных обязанностей заметили водителя BMW, спешившего на высокой скорости — 180 км/ч, что на 84 км/ч превышает установленное ограничение.

Читать

«Справочник сопротивления»: охотники создали первый в Латвии сборник советов для партизан

Важно 17:26

Важно 0 комментариев

В Латвии вышел первый сборник советов для населения на случай оказания противодействия врагу в случае войны. При его составлении был учтен опыт украинцев, полученный во время полномасштабного вторжения России. Сопротивление местных жителей было решающим фактором в первые часы после нападения, причем среди них были и охотники с оружием, сообщает LSM+.

В Латвии вышел первый сборник советов для населения на случай оказания противодействия врагу в случае войны. При его составлении был учтен опыт украинцев, полученный во время полномасштабного вторжения России. Сопротивление местных жителей было решающим фактором в первые часы после нападения, причем среди них были и охотники с оружием, сообщает LSM+.

Читать

Алвис Херманис: теперь мой сын — солдат…

Выбор редакции 17:22

Выбор редакции 0 комментариев

Известный латышский режиссер Алвис Херманис - активный пользователь соцсетей. На этот раз (в воскресенье, 10 ноября) в Фейсбуке он поделился сообщением из личного...

Известный латышский режиссер Алвис Херманис - активный пользователь соцсетей. На этот раз (в воскресенье, 10 ноября) в Фейсбуке он поделился сообщением из личного...

Читать

Бюрократический бред и глупость: родителей удивили требования школы для допуска ребенка к экзаменам

Важно 17:19

Важно 0 комментариев

Если в стране предусмотрено, что школьники должны сдавать государственные экзамены по конкретным предметам, то непонятно, почему родители должны отдельно писать заявление, с просьбой чтобы ребенок мог сдать эти экзамены.

Если в стране предусмотрено, что школьники должны сдавать государственные экзамены по конкретным предметам, то непонятно, почему родители должны отдельно писать заявление, с просьбой чтобы ребенок мог сдать эти экзамены.

Читать

Кладём деньги на бочку и говорим что нам нужно: политолог Кудорс о подходе к Трампу

Мнения 17:12

Мнения 0 комментариев

Политолог Андрис Кудорс считает, что было бы неплохо нам поучиться у Польши, которая открыто заявила о желании разместить на своей территории военную базу НАТО.

Политолог Андрис Кудорс считает, что было бы неплохо нам поучиться у Польши, которая открыто заявила о желании разместить на своей территории военную базу НАТО.

Читать