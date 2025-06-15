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«Если ты боишься своей истории, тебе не место на этой планете»: политолог — о Пушкине и Вагнере

TV24 15 июня, 2025 13:32

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В эфире телеканала TV24, в программе Preses klubs, политолог Филипп Раевский прокомментировал мнение композитора Яниса Лусенса об отношении к русской культуре в данный момент. Лусенс ранее заявлял, что в это время многих русских композиторов следовало бы "поставить на полку", высказывая свое отношение.

Прежде всего Раевский в студии упомянул о том, что в России аннексия Крыма в 2014-м не принесла по данным социологии такого же роста популярности режима, как Олимпийские игры в Сочи, создавшие у народа ощущение победы и статуса великой державы. "Это были "победы", хорошо подкормленные допингом, но обществу все равно это придало ощущение власти", - сказал он.

Перейдя к культуре, Раевский подчеркнул, что "очень интересно, что те деятели искусства и культуры, которых, например, Россия использует в своей пропаганде, давно уже умерли - они жили в позапрошлом веке. Чайковский, Пушкин. С одной стороны, мы говорим - они вообще там ни при чем, а с другой - у нас тоже в парке один памятник Пушкину установили, который потом убрали (причем он был установлен полулегально). Как пес пометил территорию - это территория памятника Пушкину, это наша территория", сказав, что с мнением Лусенса можно согласиться.

Политолог сравнил ситуацию с историей немецкого композитора Рихарда Вагнера, которого в Израиле вы не услышите, поскольку он был любимым композитором Гитлера. А вот в Латвии создается дом Вагнера. Раевский, однако же, подчеркнул, что у нас другая история с Вагнером, который в Риге жил и писал музыку: "Это наша история. Главное - не нужно стыдиться, бояться своей истории. Если ты начинаешь бояться своей истории, я извиняюсь, то тебе нет места на этой планете".

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