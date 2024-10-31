«Если по-русски говорю, значит – не человек». Девушка легко перешла на госязык, но все равно не угодила (ВИДЕО)

Конечно, это ее право хранить молчание, но разве не в том заключается цель дерусификаторов, чтобы русскоязычные использовали латышский язык в общении?

Ситуация произошла в одном из крупных магазинов, где местная девушка снимала контент для социальных сетей, предлагая ответить на простой вопрос: что вы думаете о президенте Латвии? Сначала девушка обратилась к пожилой женщине на русском, на что та ответила, что говорит на латышском. Девушка без труда перешла на латышский, но оскорбленная пенсионерка отказалась продолжать беседу даже на государственном языке, на использовании которого вроде как сама и настаивала.

@sonjka_tut •••••••••• И такие люди встречаются. Всё могу понять… каждого… но таких - нет. Увы. Без какой-либо агрессии, легко и с радостью переключилась на латышский язык… и всё равно плохо ♬ оригинальный звук - Sueta

«На мне сразу поставили клеймо. Если по-русски говорю, значит – не человек. И ведь переключилась на латышский, весьма грамотно и культурно, но все равно…», - поделилась девушка ощущениями в конце видео, указав, впрочем, что такое случается не слишком часто.

Меж тем, ролик активно обсуждают в социальных сетях местные «дерусификаторы». Лидер движения Лиана Ланга хвалит пожилую женщину за непримиримую позицию, и заявляет, что навязывать латышу общение на русском языке - это лингвистическая агрессия.